Мнение: “Пять танцующих израильтян”

Были ли пресловутые «танцующие израильтяне» заговорщиками 11 сентября, шпионами или просто мошенниками?

Интрига «пятерых танцующих израильтян» живет двадцать лет после терактов 11 сентября. Но реальность, стоящая за инцидентом, могла быть более приземленной.

Странный инцидент, в ходе которого группа израильтян была арестована 11 сентября 2001 года, породил теории о роли мужчин в нападении в тот день на Всемирный торговый центр Нью-Йорка. После двадцати лет домыслов и предположений расследование Grayzone показывает, что печально известный инцидент был результатом гораздо более приземленных обстоятельств, чем предполагалось ранее.

В интервью репортеру один из пяти израильтян, арестованных после нападения на башни-близнецы, впервые признал свои правонарушения. Однако он не признался в том, что был террористом или шпионом, как утверждают многие скептики официальной версии событий 11 сентября. Скорее, он и его бывшие сослуживцы были наняты частной транспортной компанией, известной своими мелкими мошенническими операциями.

Через несколько часов после того, как угнанные самолеты врезались в обе башни-близнецы Всемирного торгового центра в центре Манхэттена, пятеро граждан Израиля были арестованы и задержаны по подозрению в причастности к терактам. Подозрения в отношении мужчин усилились, когда их работодатели бежали из США в Израиль вскоре после арестов, прежде чем их тоже могли допросить об инциденте. Непроверенные сообщения в международных СМИ о том, что израильтян видели танцующими во время горения башен, усилили ощущение, что они были чем-то большим, чем просто наблюдатели. Чувства, которые арестованные выражали агентам ФБР по поводу терактов 11 сентября, включая такие замечания, как «у Израиля есть надежда на то, что мир теперь поймет нас», только добавили растущих подозрений. Однако два месяца спустя заключенные израильтяне были освобождены без предъявления обвинений и возвращены в Израиль. ФБР пришло к выводу, что эти люди никоим образом не были причастны к терактам 11 сентября, однако не опубликовало свой отчет. Выводы ФБР стали известны только благодаря запросу Закона о свободе информации (FOIA).

Весьма необычный инцидент продолжает подпитывать слухи о причастности евреев или израильтян к атакам на Всемирный торговый центр. Два года назад, в восемнадцатую годовщину нападения на ВТЦ, большой камень в центре кампуса Ноксвиллского университета Теннесси был покрыт граффити с надписью «Евреи совершили 9/11 – Google: танцующие израильтяне». Итак, кто были так называемые «танцующие израильтяне» и что они делали в фургоне с пачкой денег и фотоаппаратом, глядя на тлеющие башни в центре Манхэттена?

Название «танцующие израильтяне» впервые ввел отец угонщика 11 сентября Мохаммед Атта

Пятерых сотрудников Urban Moving Systems прозвали «танцующими израильтянами», потому что женщина-очевидец заметила троих из них на стоянке в Нью-Джерси, наблюдая за горящими башнями Всемирного торгового центра на берегу реки Гудзон в утро нападения. Согласно показаниям, которые она дала ФБР позже в тот же день, «все мужчины казались веселыми в том, что они улыбались, обнимали друг друга и "давали пять". С балкона своей квартиры в Юнион-Сити очевидица Мария наблюдала, как мужчины фотографировали друг друга на фоне башен Всемирного торгового центра. Когда ФБР проявило пленку, найденную в принадлежащей им зеркальной камере Canon, они обнаружили, что израильтяне действительно были «явно счастливы почти на всех фотографиях». Во втором телефонном интервью с ФБР двумя днями позже Мария охарактеризовала поведение израильтян утром 11 сентября как «весело скакали». В третьем интервью ФБР в ее доме четыре дня спустя она рассказала, что мужчины «выглядели счастливыми и« шутили».

Ни разу Мария или какой-либо свидетель не утверждали, что израильские мужчины каким-либо образом танцевали. В отчете ФБР эти люди называются «гражданами Израиля» и «пятеркой». Первое задокументированное утверждение о том, что мужчины танцевали в честь теракта в башнях-близнецах, исходит не от какого-либо американского правоохранительного органа, а от отца Мохаммада Атты, главаря связанной с Аль-Каидой ячейки, которая угнала рейс 11 и рейс American Airlines. врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. 28 сентября 2001 года в статье USA Today, озаглавленной «Теории заговора говорят, что это сделал Израиль», цитировалось интервью египетского информационного агентства MENA со старшим Атта, в котором он жаловался на недостаточное внимание сообщениям о том, что ФБР «захватило несколько евреев, пока они танцевали в честь инцидентов ». [PDF]

По сей день скептики критикуют решение ФБР об освобождении этих людей, настаивая на том, что их веселая реакция на теракты 11 сентября была доказательством того, что они заранее знали о террористическом заговоре.

Во внутренней служебной записке ФБР от 24 сентября 2001 г. говорилось: «И Ньюаркское, и Нью-Йоркское отделения провели тщательное расследование, в результате которого было установлено, что ни один из израильтян не имел никакой информации о предварительных знаниях относительно взрыва Всемирного торгового центра. Кроме того, Ньюарк и Нью-Йорк определили, что ни один из израильтян не участвовал активно в тайной разведывательной деятельности в Соединенных Штатах ».

На следующий день ФБР проинструктировало Службу иммиграции и натурализации, что оно больше не требует, чтобы израильтяне оставались в стране, и что агентство может продолжить иммиграционные процедуры против них. Итак, 25 сентября мужчины подписали документы, подтверждающие нарушение иммиграционного законодательства США, и им впервые разрешили встретиться с адвокатом. К ноябрю мужчин депортировали обратно в Израиль и запретили повторный въезд в США на десять лет.

Первой реакцией израильтян на атаку башен-близнецов было «шок и недоверие»

The Grayzone поговорил с одним из израильтян, арестованных 11 сентября, и внимательно изучил дела ФБР об арестах.

По словам израильтян, они узнали о первой авиакатастрофе в Северной башне Всемирного торгового центра, когда одному из них позвонил друг, который предупредил его об инциденте.

«Боже мой», «Ни за что» и «Я не могу поверить, что это произошло там» – вот некоторые из ответов, которые женщина-сотрудник фирмы вспомнила, услышав от мужчин, когда они впервые узнали о нападениях. Она описала поведение мужчин как «потрясенное», выражающее «шок и недоверие».

Двое мужчин вышли в Интернет с помощью компьютеров компании, чтобы подтвердить историю на CNN и Ynet, самых популярных новостных сайтах Израиля. Затем они поднялись на крышу, чтобы полюбоваться панорамой города.

Чтобы лучше видеть башни, трое мужчин «забрались в фургон компании и поехали на стоянку, выходящую на реку Гудзон, откуда им был виден вид на обе башни во всю длину», согласно отчету ФБР. Фотографии, сделанные с помощью Google Maps, подтверждают, что парковка у Doric Towers в Юнион-Сити, штат Нью-Джерси, где мужчины припарковали свой фургон и сделали снимки, находится на возвышении над рекой Гудзон и может похвастаться редким беспрепятственным видом на Нью-Йорк.



Дорик Тауэрс, Юнион-Сити, Нью-Джерси



Парковка Doric Towers с беспрепятственным видом на городской пейзаж Манхэттена



Парковка Doric Towers, вид снизу

Сделав фотографии, трое мужчин вернулись к работе и сделали еще несколько снимков тлеющего горизонта Нью-Йорка с крыши офисного здания, в котором они работали.

Как только стало очевидно, что работа будет прекращена до конца дня из-за нападений и разворачивающегося хаоса, мужчины решили вернуться в Бруклин, где они сняли квартиры. Но поскольку их обычные маршруты теперь были перекрыты в ответ на нападения в центре Манхэттена, мужчины не знали, какой маршрут выбрать, чтобы добраться до места назначения.

«Мы остановились рядом с полицией, чтобы спросить их, как вернуться в Бруклин. Речь идет о 2001 году – без GPS. Мы использовали карты. Вы помните большой атлас? Вам нужно перемещаться по незнакомым дорогам. И обойти все вокруг, чтобы вернуться в Бруклин, потому что Манхэттен был закрыт, а мы находимся в Уихокене [Нью-Джерси]. Поэтому нам нужно сделать большой поворот, чтобы вернуться », – вспоминал один из мужчин в интервью The Grayzone в августе 2021 года.

Мужчины подъехали к Скотту ДеКарло, полицейскому из Ист-Резерфорда, штат Нью-Джерси, который отклонял движение на служебной дороге возле стадиона «Джайентс». Напомнив, что полицейская депеша проинструктировала его следить за автомобилем, подходящим по их описанию, ДеКарло обошел фургон и заметил, что его номерной знак совпадает с номерами, которые искали власти. «Я вернулся к двери водителя и попросил водителя остановить машину и выйти», – написал ДеКарло в своем отчете. «Водитель не сразу вышел из машины, и его спрашивали еще несколько раз, но он, похоже, возился с черной кожаной поясной сумкой. Затем этот офицер физически вытащил его».

Вернувшись в Израиль два месяца спустя, Ярон Шмуэль все еще горевал об этом инциденте. «Нас агрессивно арестовывали», – пожаловался он израильской газете « Маарив» . «Они наставили на нас оружие, бросили нас на землю, как террористов, и граждане, которые были в этом районе, кричали «стреляйте им в голову».

Полиции по всей стране было приказано высматривать белый фургон Chevrolet 2000 года выпуска с номерами из Нью-Джерси после того, как Мария, жительница Дорик Тауэрс, заметила мужчин на парковке дома, которые фотографировали и «шутили». Посчитав их поведение подозрительным, она сообщила об этом в полицию.

Камера, деньги и несколько паспортов вызывают подозрения

Подозрения в отношении пятерых израильтян усилились, когда в то время у них была обнаружена странная коллекция предметов, которые легко могли быть связаны с террористами или шпионами. Сюда входили крупные суммы денег, несколько паспортов и билеты на самолет в зарубежные страны. В конце концов, однако, федеральные чиновники согласились с объяснениями израильтян.

Водитель фургона, Сильвиан Курцберг, нес свой паспорт и билет на самолет в Индию на рейс на следующий день, потому что он заканчивал работу грузчиком и отправлялся в длительный отпуск. Другой арестованный, Омер Мармари, был новым сотрудником, которого заменили его.

Ярон Шмуэль, имеющий двойное гражданство Израиля и Германии, имел при себе два паспорта вместе с заявлением о посещении Австралии, которое он планировал подать в консульство этой страны, чтобы получить разрешение на поездку туда.

У четвертого члена группы, Одеда Элльнера, было обнаружено, что в носке свернуты купюры на 4700 долларов. Он сообщил федеральным властям, что у него было при себе большое количество наличных, потому что он и его соседи по квартире в Бруклине были ограблены несколькими днями ранее.

Состояние камеры и пленки, на которую мужчины фотографировали себя на переднем плане башен-близнецов, также вызвали подозрения федеральных следователей. Камера Canon выглядела как новая, а пленка, найденная внутри, была использована тем утром впервые.

Но даже здесь мужчины смогли предложить правдоподобное объяснение. По их словам, камеру только что купили для Сильвиана, чтобы он отправился в Индию. Его подарил ему его брат Пол, пятый человек в группе.

Хотя их истории, казалось, оправдались, ФБР провело серию судебно-медицинских экспертиз, чтобы точно определить, когда израильтяне впервые сфотографировали Башни. Аналитики ФБР сравнили фотографии, сделанные камерой Курцберга, с изображениями, сделанными новостным вертолетом, который был идентифицирован на этих фотографиях, обнаруженных с помощью Федерального управления гражданской авиации с использованием записей воздушного движения.

По данным ФБР, радиолокационные записи «подтвердили, что израильтяне находились на наблюдательной площадке стоянки с 8:50 до 9:03» – после того, как первая башня была поражена в 8:46, – и это «подтвердило утверждение израильтян, что они выехали из компании Urban Moving Systems к месту наблюдения за парковкой после того, как услышали о первом взрыве».

Подозрения в шпионаже основывались на предварительных данных службы безопасности одного из пяти человек.

Еще одна странность, занимавшая федеральных следователей, заключалась в том, что у одного из арестованных израильтян, Пола Курцберга, был дипломатический паспорт.

После того, как контртеррористические группы ФБР исключили возможность того, что израильтяне заранее знали об атаках 11 сентября, расследование было передано отделению C-9 офиса бюро в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Это подразделение внешней контрразведки ФБР пыталось определить, осуществляли ли Курцберг или кто-либо из его соратников шпионские действия в США от имени правительства Израиля.

Подозрения в отношении Курцберга сохранялись, потому что он «принципиально отказался разглашать много информации о своей роли в израильской армии или последующей работе на людей, которые могли иметь связи с израильской разведкой», – сказал его адвокат New York Times в день депортации. Израиль. Только в последнюю неделю заключения Курцберг наконец прошел два теста на полиграфе федеральными властями. Пятеро израильтян были в конечном итоге освобождены отчасти из-за давления со стороны американских членов Конгресса, со стороны делегации Нью-Йорка и заместителя госсекретаря Ричарда Армитиджа.

Однако через несколько месяцев после отъезда израильтян Forward процитировал заявление бывшего правительственного чиновника о том, что ФБР считает по крайней мере одного из израильтян сотрудником Моссада.

«Оценка заключалась в том, что Urban Moving Systems была прикрытием для Моссада и сотрудников, нанятых им», – сказал источник, который утверждал, что получал регулярные брифинги по этому делу от двух разных сотрудников правоохранительных органов. «ФБР пришло к выводу, что они шпионили за местными арабами, но они могли уехать, потому что ничего не знали о 9/11». Согласно источнику, ФБР было «очень раздражено, потому что это был случай так называемого одностороннего шпионажа, то есть они не знали об этом».

Однако один из израильтян, арестованных 11 сентября, сказал The Grayzone, что Пол Курцберг когда-либо служил простым охранником Еврейского агентства, внешней организации, которая функционирует как неофициальное подразделение израильского правительства, продвигая еврейскую иммиграцию в Израиль.

«У Пола был дипломатический паспорт», – заявил он. «Где-то в прошлом он [работал] в Еврейском агентстве. Он был охранником одной из их делегаций где-то в прошлом, так что они это видели ».

На следующий год во внутреннем отчете ФБР утверждалось, что гражданин Израиля, ранее подозреваемый в шпионаже, на самом деле не участвовал в торговле на территории США. «В ходе расследования Ньюарка не было обнаружено никаких фактических доказательств того, что [Пол Курцберг] действовал открыто или тайно в Соединенных Штатах для «Еврейского агентства», – говорится в сообщении. «Кроме того, Ньюарк не нашел оснований даже отдаленно предполагать, что [Пол Курцберг] обладал предшествующими сведениями о нападениях на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года».

Но отчеты ФБР никогда не были обнародованы и в конечном итоге были опубликованы только в рамках запроса FOIA. В результате подозрения в том, что Курцберг и другие израильтяне действительно работали на Моссад и шпионили за гражданами США, сохраняются по сей день.

Националистическое отношение Израиля к терактам разжигает теории о действиях пятерых израильтян

Если пятеро израильтян не принимали участия в атаках 11 сентября на Всемирный торговый центр, что может объяснить впечатления Марии, очевидца, который настаивал на том, что эти люди «скакали», наблюдая за пылающим Всемирным торговым центром?

«Я видел, что они были счастливы. Тебе известно? На мой взгляд, они не выглядели шокированными », – рассказывала Мария позднее ABC News. «Я подумала, что это было очень странно».

Хотя сторонники тесных отношений между США и Израилем часто говорят об общих ценностях двух стран, между двумя обществами существуют также серьезные культурные различия.

Дипломатические переговоры между Израилем и палестинскими властями были сорваны за год до терактов 11 сентября. 28 сентября 2000 года, когда бескомпромиссный политик и лидер израильской оппозиции Ариэль Шарон вошел в иерусалимский Харам аш-Шариф – место, где находятся самые священные исламские святыни страны, мечеть Аль-Акса и Купол Скалы – он спровоцировал беспорядки, которые вскоре переросли в спираль. в более широкий конфликт, который станет известен как Вторая интифада. Последовали четыре года и четыре месяца вооруженной борьбы; в ходе конфликта погибли более тысячи израильтян и более трех тысяч палестинцев. В течение 1990-х годов большинство израильтян осторожно рассматривали перспективу заключения мирного соглашения, в соответствии с которым их армия будет выведена из частей Западного берега и позволит в какой-то мере получить палестинскую автономию. Но новое тысячелетие ознаменовало возвращение к политическому статус-кво оккупации и апартеида в отношении палестинцев, наряду с изменением реакционного отношения Израиля к ситуации.

Убежденные, что мир с палестинцами невозможен, многие израильтяне стали рассматривать своих нееврейских соседей как вечных врагов, которых необходимо победить, а не уговорить вернуться за стол переговоров. Вернувшись на путь вечной войны, сионисты потребовали, чтобы Америка отказалась от своей роли миротворца эпохи Осло и полностью поддержала израильское государство. Поэтому, когда салафитско-джихадские боевики напали на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года, многие израильские националисты выразили искаженное чувство удовлетворения, надеясь, что это нападение убедит американцев принять их понимание конфликта с палестинцами и поддержать борьбу Израиля. против арабского мира.

Ариэль Шарон прекрасно воплотил этот феномен, когда заявил госсекретарю США Колину Пауэллу всего через несколько дней после терактов: «У каждого есть свой Бен Ладен. Арафат – наш Бен Ладен ».

Биньямин Нетаньяху, лидер оппозиции, который станет премьер-министром Израиля дольше всех в истории Израиля, высказал еще более циничный взгляд на события 11 сентября. «Это очень хорошо», – заметил Нетаньяху 12 сентября 2001 года. Политик быстро уточнил свои комментарии, отметив: «Ну, не очень хорошо, но это вызовет немедленное сочувствие».

Предполагаемый восторг, выраженный израильтянами, арестованными 11 сентября, вписывается в этот контекст.

«Мы израильтяне, мы не ваша проблема», – сказал Сильвиан Курцберг офицеру Скотту ДеКарло во время ареста. «Ваши проблемы – это наши проблемы, проблема – палестинцы».

Через пять дней после нападения один из задержанных «извинился за то, что на фотографиях выглядел счастливым» и сказал ФБР, что «Израиль сталкивался с подобными инцидентами в течение многих лет», добавив, что «Соединенные Штаты предпримут шаги, чтобы остановить терроризм в мире."

Три дня спустя служащая Urban сообщила ФБР, что слышала, как один из арестованных, впервые узнав о нападении, сказал: «Теперь вы видите, на что они способны». Он якобы добавил, что «сейчас США должны будут вмешаться».

На следующий день один из арестованных сказал своим интервьюерам ФБР: «Теперь у Израиля есть надежда, что мир теперь поймет нас».

Согласно сообщению на иврите в израильской ежедневной газете Ma'ariv, ФБР «в конце концов приняло их объяснения, что они просто продемонстрировали своего рода «черный юмор».

Однако мужчинам якобы сказали, что, если они откажутся сотрудничать, их могут обвинить по «закону о черном юморе».

Боссы покинули офисы и дома в Нью-Джерси, бегут в Израиль

Через месяц после терактов 11 сентября, когда рассеялись подозрения в отношении израильтян, их прикрытие изменилось к худшему.

13 сентября, вооруженное ордером, ФБР обыскало офис Urban Moving Systems в Уихокене, штат Нью-Джерси, изъяло пятнадцать компьютеров и различные внешние жесткие диски и дискеты, а также допросило владельца Urban, Доминика Сутера.

12 октября 2001 года, когда местная полиция вернулась в офис Urban, они обнаружили, что «здание и все его содержимое были заброшены [Домиником Сутером], владельцем Urban Moving Systems. Очевидно, это делается для того, чтобы избежать уголовного преследования после ареста 11 сентября 2001 года пяти его сотрудников и последующего захвата компьютерных систем его офиса сотрудниками ФБР », – говорится в сообщении об инциденте, поданном в тот же день.

В мае следующего года имена владельцев Урбана, Доминика Сутера и Орнит Левинсон-Сутер, были внесены в список подозреваемых ФБР в 11 сентября вместе с именами Мохаммеда Атта и его товарищей по угонщикам. Агенты, незнакомые с еврейским именем Орнит, вошли в него как Омит.

С тех пор исчезновение Сутеров стало пищей для альтернативных теорий об арестованных 11 сентября сотрудников Urban. Некоторые из этих размышлений справедливо ставят под вопрос, что Сутеры должны были скрывать, и почему они чувствовали себя вынужденными покинуть свою жизнь практически в одно мгновение.

Другие считают Сутеры доказательством того, что израильское правительство спланировало и осуществило теракты 11 сентября по той же причине, по которой Нетаньяху и другие еврейские националисты первоначально выражали восторг от этой новости: надеялись, что это вызовет симпатию к Израилю и, возможно, вовлечь США в военное столкновение со своими региональными соперниками.

Сутер через своего адвоката отказался от интервью Forward в 2002 году.

Десять лет спустя, в 2012 году, Сутер, по-видимому, предпринял нерешительную попытку очистить свое имя, открыв учетную запись пользователя в Википедии и используя страницу своего профиля в качестве платформы, чтобы настаивать на своей невиновности в каких-либо правонарушениях.

«В течение многих лет были люди, которые придумывали ложь, выдумки, распространяли слухи обо мне и моей семье», – написал Сутер . «В ближайшие дни и недели я начну бороться с этими злонамеренными действиями, единственная их цель – поливать грязью меня, мою семью, друзей и распространять ненависть и антисемитизм».

Сутер никогда не добавлял на страницу какого-либо контента, который объяснял бы его бегство из США или развеивал какие-либо обвинения против него.

Grayzone связалась с обоими Суттерами по телефону, электронной почте и через учетные записи в социальных сетях, но не получила ответа на список запросов по времени публикации. В сообщении Доминика указано, что он получил вопросы.

Судя по заявлениям, сделанным их бывшими сотрудниками ФБР и The Grayzone, может показаться, что Доминик и Орнит Сутеры бежали из США, потому что опасались, что расследование ФБР в отношении их компании приведет к их собственным арестам. В самом деле, они, казалось, прекрасно понимали, что их разыскивают не за какое-либо участие в терактах 11 сентября или за шпионаж против граждан США, а из-за их собственной теневой деловой практики.



Доминик Сутер



Орнит Левинсон-Сутер

Сутерс эксплуатировал рабочих и обманул клиентов, говорят бывшие сотрудники

Отчет ФБР об аресте израильтян 11 сентября содержит ряд утверждений о деловой практике их работодателя Доминика Сутера и его жены и партнера Орнит Левинсон-Сутер.

Один из задержанных сказал ФБР, что он «уверен, что [Сутер] знает, что большинство израильских рабочих UMS работают там нелегально».

Женщина, которая когда-то работала на Urban, рассказала ФБР, что Сутер «размещает объявления в израильских и российских газетах, чтобы заставить людей работать на него и платить им наличными еженедельно или ежедневно».

Другой бывший сотрудник Urban, которого в тот же день интервьюировало ФБР, сказал им, что Сутер «раньше размещал рекламу в польских, украинских и израильских газетах, чтобы получить туристическую визу из этих стран, чтобы они работали на него. Это позволило [Сутеру] платить меньше минимальной заработной платы и наличными, чтобы также не платить налоги и льготы». Согласно этому источнику, иногда Сутер «также отказывался платить сотрудникам, зная, что они не будут бороться с ним, поскольку они работают по туристической визе».

После обыска в офисах Уихокена 13 сентября 2001 года ФБР «выявило несколько псевдонимов, связанных с Urban Moving Systems и ее деятельностью». Страховые записи Urban, полученные ФБР, показывают, что эти фирмы «находятся под тем же финансовым контролем, что и Urban Moving, и нанимают тех же людей».

В интервью ФБР один сотрудник Urban высказал мнение, что Сутеры управляли несколькими транспортными компаниями, «поэтому, если клиент недоволен, например, Urban Moving, возможно, он захочет вести дела» с другой фирмой, находящейся под их контролем.

Сутеры также вели свой бизнес вертикально, одновременно владея и управляя фирмами, которые продавали упаковочные материалы, в том числе некоторым из тех же клиентов, которые наняли их для переезда. Хотя Сутеры очистили свои резюме от любых упоминаний о Urban Moving Systems, Орнит по-прежнему с гордостью перечисляет в своем профиле LinkedIn два года и восемь месяцев, когда она была соучредителем и вице-президентом по продажам в BoxesNstuff.com, одном из компании, производящие упаковочные материалы, зарегистрированы в страховом полисе Urban.

Упаковочные материалы продавались клиентам с прибылью, но, по словам одного бывшего сотрудника Urban, они также использовались для искусственного завышения стоимости самих переездов.

Бывший сотрудник Урбана сказал ФБР, что Сутер «был мошенником. Он заставлял службы доставки заполнять грузовики пустыми коробками, потому что он брал с клиентов плату за кубические футы. Он также заставил некоторых сотрудников оставаться в грузовиках, когда их взвешивали, чтобы он мог брать больше».

В 2003 году большое жюри во Флориде обвинило шестнадцать транспортных компаний и семьдесят четыре их владельцев и сотрудников в мошенничестве, вымогательстве и заговоре с целью проведения аналогичного мошенничества. «После того, как товары клиентов были загружены, правительство заявило, что ответчики будут завышать цену переезда, часто на тысячи долларов, утверждая, что товары клиентов занимают больше кубических футов, чем предполагалось, и / или взимая с клиентов завышенную плату за упаковочные материалы, – сообщает South Florida Business Journal .

Подавляющее большинство лиц, обвиненных в операции ФБР по поимке мошенников, были гражданами Израиля . Один из арестованных якобы был бывшим деловым партнером Доминика Сутера.

"Израильская схема"

По словам тогдашнего прокурора Южного округа Флориды Маркоса Даниэля Хименеса, фирмы Флориды, обвиненные в мошенничестве, «заманивали клиентов в деловые отношения, предлагая низкие оценки, а затем обманным путем завышая цену переезда и задерживая доставку товаров клиента до тех пор, пока этот покупатель не платил завышенную цену» Один из пяти израильтян, арестованных 11 сентября, сотрудник Urban, который в то время руководил операциями компании на дальних расстояниях, сказал The Grayzone, что эта хитрость также применялась израильскими фирмами в Нью-Йорке.

«По сути, это была израильская система. Подвижная система. Что вы начинаете движение с одной оценки цены, а затем начинаете взимать плату за каждую коробку, за все. Все, о чем вы просите», – сказал он Gray Zone на встрече в северном израильском городе, где он проживает в течение многих лет.

«А когда он идет на хранение, часы начинают тикать», – продолжил он. «Каждую ночь, каждый день, каждый день. И если вы не заплатите, вы не получите свои вещи. Это была большая система ».

После того как бывший менеджер и другие арестованные сотрудники Urban были депортированы обратно в Израиль без предъявления каких-либо обвинений в финансовых преступлениях, Сутеры, возможно, пришли к выводу, что им больше нечего бояться ФБР.

Бывший менеджер сказал, что через несколько месяцев после его возвращения в Израиль Доминик позвонил ему, чтобы разорвать все связи. «Никогда не связывайся со мной. Вот и все, – рявкнул он.

Но в следующем году Доминик и Орнит решили вернуться в Соединенные Штаты, где они сохранили гражданство. С тех пор, за исключением одного года, проведенного в Израиле с 2013 по 2014 год, Сутеры и их сыновья, ставшие подростками, жили в Соединенных Штатах.

Согласно аккаунтам Орнит в социальных сетях, она постоянно работала в США учительницей иврита в различных еврейских школах на обоих побережьях страны. Сегодня она руководит деятельностью по обучению ивриту в офисе Израильско-американского совета в Сан-Франциско, ультра-сионистской группы.

Резюме Доминика, хотя и более неоднозначное, похоже, указывает на то, что после подачи заявления о банкротстве во Флориде в конце 2005 года он работал менеджером по продажам и директором по маркетингу в различных высокотехнологичных фирмах, некоторые из которых принадлежали израильтянам. Сегодня его указанное место работы – Ad Labs, интернет-стартап, который использует искусственный интеллект для создания рекламы для крупных клиентов, таких как Google и Microsoft. Головной офис компании в Сан-Франциско по совпадению находится на Саттер-стрит.

Доминик Сутер и Орнит Левинсон-Сутер сегодня проживают в районе залива Сан-Франциско. Вместо того, чтобы прояснить ситуацию и конкретным образом объяснить, почему они бросили США в 2001 году в явном состоянии паники, они проигнорировали запросы на интервью от Серой зоны и промолчали, позволив теории заговора об их деятельности 11 сентября 2001 года продолжать развиваться.

Хотя мы, возможно, никогда не узнаем полную историю от Сутеров, правда в том, что израильтяне, как они, такие же, как и все остальные: некоторые хорошие, некоторые плохие, и все вполне способны к преступному поведению. В случае с арестованными 11 сентября очень мало свидетельств того, что они танцевали, и множество свидетельств того, что они мошенничали.

Дэвид Шин

https://thegrayzone.com/2021/09/11/dancing-israelis-9-11-plotters-spies-scam-artists/ – цинк

PS. "Иногда, лучше признаться в незначительном преступлении, чтобы не быть обвиненным в более значительном преступлении" (с)

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