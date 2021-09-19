 

Во Франции произошла массовая драка между байкерами, есть погибший и раненые

19.09.2021, 2:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инцидент произошел в выставочном центре, где в рамках фестиваля проводили ряд мероприятий, в том числе выставку татуировок и покерный турнир.

Очевидцы рассказали, что во время драки использовали нож. Мужчину в возрасте примерно 50 лет ранили в область печени, ему пытались помочь, делали массаж сердца, но тот скончался.

Ранения получили восемь человек, двое находятся в тяжелом состоянии, отмечает издание.

Описывая произошедшее, свидетели говорят, что “всюду была кровь”.

По имеющимся данным, нападавшие скрылись и их “активно ищут”.

Фестиваль отменили.

По данным Le Figaro, в драке принимали участие порядка 50 человек, телеканал France 3 сообщает о 150-ти.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.11 / Лукашенко заявил, что центры спецслужб США обнаружены в Киеве и под Варшавой

25.02 / 50-летняя Кэмпбелл снялась для обложки глянца с голой грудью

08.08 / Коронавирусом в мире заразились более 19,37 млн человек

30.05 / В Беларуси милиция задержала главреда новостного портала из Гродно, среди изъятого есть зонтик – СМИ

14.07 / На российский рынок вышел дешевый смартфон за 100 долларов

30.06 / В Гусь-Хрустальном загорелось здание дома культуры

21.04 / В Минпромторге оценили вложения в модернизацию алюминиевых заводов

20.10 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

18.05 / Джемилев назвал российскую власть “террористическим режимом”

30.08 / В Австралии установлен рекорд эффективности двусторонних солнечных панелей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика