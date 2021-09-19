Во Франции произошла массовая драка между байкерами, есть погибший и раненые
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Инцидент произошел в выставочном центре, где в рамках фестиваля проводили ряд мероприятий, в том числе выставку татуировок и покерный турнир.
Очевидцы рассказали, что во время драки использовали нож. Мужчину в возрасте примерно 50 лет ранили в область печени, ему пытались помочь, делали массаж сердца, но тот скончался.
Ранения получили восемь человек, двое находятся в тяжелом состоянии, отмечает издание.
Описывая произошедшее, свидетели говорят, что “всюду была кровь”.
По имеющимся данным, нападавшие скрылись и их “активно ищут”.
Фестиваль отменили.
По данным Le Figaro, в драке принимали участие порядка 50 человек, телеканал France 3 сообщает о 150-ти.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет