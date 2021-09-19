В НОМ призвали внимательнее относиться к нарушениям на выборах

Избиркомам и общественности необходимо обратить внимание на выявленные ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) нарушения на выборах, сообщил член СПЧ и председатель НОМ Александр Брод и исполнительный директор организации Алена Булгакова.

«Есть проблемные моменты, мы на них обращаем внимание. Благодаря вмешательству Ассоциации НОМ, наших региональных партнеров, наблюдателей и общественников удалось некоторые проблемы предотвратить, а в некоторых случаях бюллетени были признаны недействительными», – приводятся слова Брода в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Также глава НОМ добавил, что окончательное решение по данной ситуации комиссией еще не принято.

Так, например, наиболее резонансным случаем стало нарушение на УИК № 1992 в Пушкине, откуда поступала информация о «заминировании» участка, после чего человек попытался вынести пачку бюллетеней с участка. «С помощью Общественного штаба и общественных наблюдателей удалось вмешаться в ситуацию, обратить внимание комиссии и правоохранительных органов, и этот беспредел был остановлен, голосование продолжилось в цивилизованных условиях», – сообщил Брод.

В Брянской области на УИК 475 с помощью видеонаблюдения ассоциацией НОМ были обнаружены вбросы. «На некоторых кадрах было видно, что бюллетени чуть ли не из-за пазухи доставали члены избирательных комиссий. Вмешались общественные наблюдатели, был принят акт о признании 828 бюллетеня недействительными, ящик для голосования был опечатан и голосование продолжилось в новых условиях, в правовом поле», – рассказал Брод.

Что касается Чувашской Республики на УИН 2058, где бюллетени на местных выборах выдавались гражданам, прикрепленным к избирательному участку по программе «Мобильный избиратель», то, как пояснили юристы НОМ, такой случай также является процедурным нарушением. По словам Брода, бюллетени вводили в КОИБы, избирательный процесс также был остановлен и «девять бюллетеней были признаны недействительными, поскольку имело место нарушение процедуры голосования».

«Но примеры нарушений – единичны. В целом избирательный процесс проходит четко, организованно, при тщательном тотальном наблюдении. При этом мы видим большое количество фейков. Мы подключаем общественных наблюдателей, они информацию проверяют. Так, например, в Свердловской и Смоленской областях представители общественного штаба выехали на участки, побеседовали с избирателями, случаи нарушений не подтвердились», – подчеркнул Брод.

Фактов использования административного ресурса мы не видели, такие обращения к нам не приходили, а информация об очередях на участках тщательно проверялась, и общественники выезжали на участки, беседовали с гражданами. Большого скопления на участках не наблюдалось, люди о принуждении не говорили, напротив, говорилось о том, что работодатели дали возможность проголосовать в пятницу, с тем, чтобы выходные остались свободными.

Не обошлись эти два дня и без провокаций, сообщила член Общественной палаты, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. Так, в Санкт-Петербурге на одном из участков была опровергнута информация о вбросе, а в подмосковном Подольске распространяли ложные сведения, что пломбы имеют одинаковые номера.

«85 сообщений, по нашим данным, касались ситуаций, которые удалось решить общественным наблюдателям, благодаря их подкованности. В Оренбургской области не выдерживали количества голосов идентификационные ленты и приходилось заменять сейф-пакеты. В Хабаровском крае на одном из участков бюллетени были упакованы в три сейф-пакета, после того как мобильная группа общественного штаба выехала на участок, ситуацию удалось разрешить – все бюллетени в присутствии наблюдателей были помещены в новый сейф-пакет», – рассказала Булгакова.

Несмотря на то, что на портал ассоциации НОМ подвергается серьезным хакерским атакам из США, Украины и других стран, работа Ситуационного центра не прекращается ни на минуту, подчеркнула Булгакова. Информация продолжает приниматься и обрабатываться по горячей линии, через мобильное приложение и электоральных экспертов на местах.

Председатель Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал, что на участке № 237 в Кемерове общественные наблюдатели также зафиксировали вброс бюллетеней.

«На видео зафиксировано, как девушка подходит к урне, опускает туда пачку бюллетеней и уходит. Это подтверждают и наши волонтеры. Это единичный случай, но он имел место. Общественная палата считает необходимым признать содержащиеся в данной урне бюллетени недействительными, мы обратимся с соответствующим письмом в ЦИК», – подчеркнул Григорьев.