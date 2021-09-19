Ученые назвали опасность мутировавшего коронавируса

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19.09.2021, 2:24, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИсследователи из Университета Мэриленда (США) выяснили, что «дельта» штамм коронавируса в несколько раз быстрее обычного передается воздушно-капельным путем.

Авторы работы провели эксперимент, во время которого добровольцев с COVID-19 попросили трижды повторять алфавит либо петь песню «С днем рождения тебя». Люди, заболевшие альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был «оригинальный» вариант.

«Мы знаем, что «дельта» даже более заразна, чем «альфа». Наше исследование представляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путем», – заявили исследователи, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в Clinical Infectious Diseases.

Специалисты также подтвердили, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%, призвав не только вакцинироваться, но и использовать средства индивидуальной защиты, а также проветривать помещения.

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта».

Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм стал в последние месяцы стал доминантным в большинстве стран, в том числе в России. Среди его основных особенностей – более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни и повышенная нагрузка на организм человека.

Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm.



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