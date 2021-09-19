 

Crew Dragon с гражданским экипажем вернулся на Землю

19.09.2021, 2:24, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКосмический корабль Crew Dragon, в экипаж которого вошли трое гражданских с опытом пилотирования летательных аппаратов и врач детской больницы, совершил посадку в Атлантическом океане, информирует SpaceX.

Crew Dragon провел на орбите около трех суток, после чего совершил посадку на воду неподалеку от побережья американского штата Флорида, передает ТАСС.

SpaceX сообщала, что принадлежащий ей корабль с экипажем впервые возвращается в Атлантический океан, до этого все пилотируемые Crew Dragon приводнялись в Тихом океане у побережья Калифорнии, передает РИА «Новости».



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