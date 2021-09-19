France 24 – в Техасе более 10 тысяч мигрантов собрались под мостом, прячась от жары

В Техасе более 10 тыс. мигрантов — преимущественно гаитян — собрались под международным мостом города Дель-Рио, прячась от жары, передаёт France 24. В этом временном лагере, как поясняет канал, из-за большого скопления людей возникли неблагоприятные условия: антисанитария, нехватка воды и продовольствия.

Прибывшие в основном из поражённого кризисом Гаити, а также из Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, мигранты в количестве приблизительно 10,5 тысячи человек в четверг вечером собрались под международным мостом города Дель-Рио, прячась от жары, достигавшей временами +37 °C. Из-за этих условий сейчас во временном лагере возникла антисанитария и образовалась нехватка воды и продовольствия.

Погранично-таможенная службы США объявила о наращивании персонала в техасском городе Дель-Рио в ответ на очередную для администрации Байдена чрезвычайную ситуацию на границе: «Служба пограничного контроля расширяет личный состав в Дель-Рио и координирует усилия в рамках Министерства внутренней безопасности, а также с другими важными федеральными, государственными и местными партнёрами для немедленного принятия мер по текущему уровню обнаружения мигрантов и для обеспечения безопасного, гуманного и организованного процесса».

Новость о скоплении мигрантов появилась на фоне того, как количество незаконных пересечений границы (в США. — ИноТВ) достигло максимума за 20 лет. В то же самое время американское правительство участвует в спорах по поводу процедуры переселения афганских мигрантов.

Бытует мнение, что мигранты, прибывающие в Дель-Рио, — это лишь часть более масштабной волны направляющихся в Соединённые Штаты гаитян, многие из которых перебрались в Южную Америку ещё после землетрясения 2010 года.

Согласно последним данным Погранично-таможенной службы, в США с Гаити за последние 11 месяцев прибыли около 29 тысяч мигрантов.

После убийства гаитянского президента Жовенеля Моиза и разрушительного августовского землетрясения администрация Байдена ограничила рейсы по депортации людей на Гаити и расширила возможности гаитян на получение статуса «временно защищённых лиц».

Байден свернул многие жёсткие миграционные меры, принятые бывшим президентом Дональдом Трампом. Однако он подвергся критике как со стороны гуманитарных организаций за неоказание мигрантам достаточной поддержки, так и со стороны своих оппонентов из правого крыла, которые заявляют, что он потворствует нелегальной иммиграции.

Дата выхода в эфир 17 сентября 2021 года.