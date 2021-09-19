Мнение: Запретят ли в России Совет Европы?
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Накануне первого дня голосования в избиркомах вычеркивали из бюллетеней Елену Изотову. И как одномандатника по Московскому округу №27 и как кандидата в региональном списке партии «Яблоко».
Еще в августе Вахитовский районный суд Казани по иску прокуратуры признал одного из лидеров протеста против строительства в Казани мусоросжигательного завода Елену Изотову причастной к деятельности «экстремистской» и запрещенной организации «Штабы Навального».
За то, что Елена Изотова:
✔️ в 2019 году в соцсетях написала о совместном со штабами наблюдении за выборами и призвала обучаться там наблюдению;
✔️23 января 2021 года писала в соцсетях требование об освобождении Навального, «выражая недовольство к действующей власти и выставляла их в отрицательном (негативном) свете;
✔️2 февраля 2021 года встретила из ИВС руководителя казанского штаба Навального;
✔️10 февраля написала посты с призывами прийти на согласованный митинг за освобождение задержанных на январских акциях и самого Навального;
✔️6 мая 2021 года подписала петицию с призывом освободить узников «дворцового дела» и прекратить уголовное преследование адвоката Ивана Павлова (защищает структуры Навального).
Верховный Суд Татарстана рассмотрел апелляцию на решение Вахитовского райсуда, даже не проинформировав Изотову. И засилил решение райсуд. А ТИК, а потом и ЦИК России отменили ее регистрацию.
А тут узнаю, что Совет Европы настоятельно призвал власти России немедленно освободить Навального.
Такое решение принял директивный орган этой организации в порядке надзора за исполнением постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Комитет министров напомнил о принятых ранее постановлениях ЕСПЧ по делам «Навальный и Офицеров против Российской Федерации» («дело Кировлеса») и «Навальные против Российской Федерации» («дело «Ив-Роше»). В них суд счел, что заявители были осуждены за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности, «произвольными, непредвиденными и явно необоснованными, принятыми в нарушение права на справедливое судебное разбирательство» судебными решениями. Это нарушение Европейской конвенции, которую Россия обязалась выполнять.
Отсюда
И мне интересно, будет ли в России инициирован процесс признания Совета Европы организацией, причастной к деятельности «экстремистской» и запрещенной организации «Штабы Навального»?
Как не крути, но Елена Изотова требовала того же самого, чего требует Совет Европы – освобождения Алексея Навального…
На снимках:
Елена Изотова,фотография отсюда
Во время слушаний дела «Навальный против России», Страсбург, 2018 год. Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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