Следующий бой Ломаченко проведет в декабре

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19.09.2021, 1:44, Новости дня
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“11 декабря Василий Ломаченко проведет бой против экс-чемпиона мира в легком весе Ричардом Комми”, – говорится в сообщении.

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Публикация от * LomUs™ * (@lomus_official)

34-летний Комми родился в Гане, имеет ганское гражданство и проживает в США. Выступает в легкой и первой полусредней весовых категориях. В 2019 году был чемпионом мира по версии IBF в легком весе.

Контекст:

27 июня Ломаченко победил японца Масаеси Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

Комми последний раз выходил на профессиональный ринг в феврале, тогда он нокаутом победил доминиканца Джексона Маринеса.

Ломаченко возглавляет рейтинг боксеров легкого веса по версии WBO.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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