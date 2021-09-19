 

Мнение: О полном π-це со «Спутником V»

19.09.2021, 1:38, Разное
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Похоже, «Спутник V» – всё… 😢

Нет, дело не в том, что в ближайшем – самом бережёном и привитом – окружении президента России ковид сразил десятки человек, что как минимум в разы, если не на порядок, выше среднероссийской заболеваемости. Как говорят, они кололи более безопасную «ЭпиВакКорону». Но вот что объяснить невозможно, так это как уже и до едва ли не лучшего российского изобретения последних лет, вакцины от CoVID-19 «Спутник V», добрался всепоглощающий π-ц, причём самый лютый

Ну ничего, ничего, ничего (!!!) эти «д***, б***!» сделать не могут нормально!

Всемирная организация здравоохранения приостановила процедуру одобрения российской вакцины «Спутник V». Об этом в среду в Буэнос-Айресе заявил замглавы отделения ВОЗ в Северной и Южной Америке Жарбас Барбоса. Он напомнил, что инспекция ВОЗ выявила нарушения на одном из предприятий, где производится «Спутник».

«Должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция… Процесс приостановлен до того, как это произойдёт», – пояснил Барбоса. И ещё раз подчеркнул, что производители вакцин, претендующие на одобрение ВОЗ, должны подтвердить своё соответствие стандартам надлежащих практик производства.

Ещё в июне специалисты ВОЗ проверили 4 из 7 площадок, где ведется производство «Спутника». Претензии, причём не самые серьёзные, возникли к одной из них. К Уфимскому витаминному заводу. Грубо говоря, на ОАО «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод» нужно было наладить адекватную маркировку упаковок с вакцинами, своевременную дезинфекцию и стерилизацию дозаторов на линиях розлива и стирку рабочей спецодежды у персонала в стерильной зоне. А потом – тупо отчитаться перед ВОЗ об устранении недостатков.

И – всё! Зелёный свет на глобальный фармрынок, в том числе европейский и американский, для «Спутника V» был бы открыт. Потому что вопрос его признания в ЕС и США, да и в других странах, перешёл бы в разряд уже чисто технических, рутинных. Соответственно, и вакцинированные россияне получили бы возможность путешествовать хоть в Европу, хоть в Азию, хоть в Америку. Были бы #деньги да желание…

Но что из необходимого сделали российские эффективные менеджеры из государственного РФПИ?

Да ничего! Что и подтвердил высокопоставленный функционер ВОЗ.

Было бы решительно неверным видеть в этом политику и тем более, заговор мировой Бигфармы против российских конкурентов. Фокус в том, что сама ВОЗ сейчас крайне заинтересована в большем ассортименте одобренных вакцин. Потому что тогда можно будет клянчить безвозмездные поставки в «бедные» страны, и если западные фирмы, опираясь на власти, блюдут коммерческий интерес, то с России поиметь халявный «Спутник V» можно было бы влёгкую. #Кремль очень любит играть в «мягкую силу».

Но слабость государственного менеджмента РФПИ, не желающего ссориться даже с мелким олигархом, если тот связан с мадам «Арбидол», сыграла с башнями злую шутку. Хотя…

Быть может, в рамках стратегии «осаждённой крепости» именно Кремлю как раз выгодно, чтобы «Спутник V» как можно дольше не признавали за рубежом?

Или это просто вопиющая #некомпетентность, достигшая потолка?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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