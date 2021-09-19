Тихановская сказала, как нужно строить отношения с Россией

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19.09.2021, 1:30, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в случае смены власти в стране выстраивала бы «честные и прозрачные» отношения с Россией.

«Как и любой белорус, я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. И знаю, что нам нужно будет выстраивать новые, честные и прозрачные отношения и договоренности с Россией», – цитирует Тихановскую ее сайт.

Она перечислила принципы, по которым бы строились отношения с Россией. Первым из них она указала «верховенство права».

«Любой российский инвестор или торговый партнер, который ведет свою деятельность законно, сможет рассчитывать на защиту своих интересов в независимых белорусских и международных судах. Больше не будет риска быть арестованным. Больше не будет риска потерять все активы на территории Белоруссии только из-за того, что кому-то из чиновников приглянулся ваш бизнес», – указала она.

Вторым принципом она назвала «прозрачность и открытость договоренностей», который подразумевает, что больше не будет сделок, «о содержании которых знает только узкий круг приближенных».

«Третий принцип – Белоруссия станет партнером, который выполняет взятые на себя обязательства и не занимается обогащением за счет обмана торговых партнеров», – добавила Тихановская.

В стране в случае смены власти будет приветствоваться конкуренция, и не будет «специальных условий, которые сейчас получают приближенные к режиму бизнесмены», подчеркнула политик.

В августе в КГБ Белоруссии сообщали, что владеют «козырем» против экс-кандидата в президенты Тихановской.



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