 

Франция упрекнула Британию в «постоянном оппортунизме»

19.09.2021, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объяснил, почему Франция, которая отзывает послов из Австралии и США, оставляет посла в Великобритании, хотя та тоже входит в альянс AUKUS.

Как указал Ле Дриан, послов отзывают, чтобы «по-новому оценить ситуацию», но «в случае с Великобританией необходимости в этом нет», ведь Парижу известна британская «политика постоянного оппортунизма». Ле Дриан заметил, что, на его взгляд, «в этой истории у Великобритании роль пятого колеса», передает ТАСС.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / LG представила более недорогую версию смартфона Velvet

10.02 / “Почти кричал”. – Трамп остался недоволен выступлением своих адвокатов в Сенате

05.12 / Полиция установила личность мужчины, который на фоне символики “Правого сектора” озвучивал угрозы в адрес украинцев в Закарпатье

04.08 / “Фармак” поставляет препарат “Пропофол” в страны ЕС и Израиль без регистрации – директор по развитию бизнеса Костюк

26.04 / Skoda начала продажи удлиненной версии лифтбека Octavia Pro

12.04 / Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня

08.02 / В РФ отзовут кроссоверы BMW Х5 и Х6 из-за дефекта в рулевом управлении

03.10 / Почему США и ЕС не торопятся наказывать Лукашенко лично: мнения экспертов

15.09 / Красноярцы пожаловались на нашествие тли

24.03 / Экс-разведчик КГБ Швец: Я увидел на лице Путина откровенные следы страха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика