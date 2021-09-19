Франция упрекнула Британию в «постоянном оппортунизме»

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объяснил, почему Франция, которая отзывает послов из Австралии и США, оставляет посла в Великобритании, хотя та тоже входит в альянс AUKUS.

Как указал Ле Дриан, послов отзывают, чтобы «по-новому оценить ситуацию», но «в случае с Великобританией необходимости в этом нет», ведь Парижу известна британская «политика постоянного оппортунизма». Ле Дриан заметил, что, на его взгляд, «в этой истории у Великобритании роль пятого колеса», передает ТАСС.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности.