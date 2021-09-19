Французский канатоходец прошел по тросу между Эйфелевой башней и театром. Видео

Полин начал заниматься слэклайном (хождением по канату) в 2011 году и стал одним из лучших в мире в этой дисциплине в 2013-м. Сейчас Полин имеет в активе около 10 мировых рекордов.

Conditions météo favorables pour la traversée de @NathanPaulinFil entre mon 1er étage et le @TheatreChaillot !#tourEiffel #ChaillotExperience pic.twitter.com/cgwMo9OV7u

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) September 18, 2021

Ему удалось пройти 670 метров на канате, который натянули на высоте 70 метров, сообщило Ouest-France. Артистическое представление он устроил в рамках открытия культурной олимпиады и 38-го дня европейского наследия в Париже.

Paris: le funambule Nathan Paulin s’est élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4

— BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021

После удачного перехода Полин признался журналистам, что этот трюк дался ему нелегко. Канатоходец собирается выступить с очередным представлением в воскресенье, 19 сентября, в 15.00 по местному времени.

Контекст:

Полин совершал похожий переход в 2017 году для телемарафона. Он побил мировой рекорд для слэклайна, канат тогда натянули на высоте 60 метров.

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