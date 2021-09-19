 

Французский канатоходец прошел по тросу между Эйфелевой башней и театром. Видео

19.09.2021, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полин начал заниматься слэклайном (хождением по канату) в 2011 году и стал одним из лучших в мире в этой дисциплине в 2013-м. Сейчас Полин имеет в активе около 10 мировых рекордов.

Conditions météo favorables pour la traversée de @NathanPaulinFil entre mon 1er étage et le @TheatreChaillot !#tourEiffel #ChaillotExperience pic.twitter.com/cgwMo9OV7u

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) September 18, 2021

Ему удалось пройти 670 метров на канате, который натянули на высоте 70 метров, сообщило Ouest-France. Артистическое представление он устроил в рамках открытия культурной олимпиады и 38-го дня европейского наследия в Париже.

Paris: le funambule Nathan Paulin s’est élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4

— BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021

После удачного перехода Полин признался журналистам, что этот трюк дался ему нелегко. Канатоходец собирается выступить с очередным представлением в воскресенье, 19 сентября, в 15.00 по местному времени.

Контекст:

Полин совершал похожий переход в 2017 году для телемарафона. Он побил мировой рекорд для слэклайна, канат тогда натянули на высоте 60 метров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.03 / В браузере Google Chrome появилась новая функция Live Caption

27.03 / Степанов рассказал, когда Украина может начать получать вакцину в рамках механизма COVAX

22.10 / Times – «демографические ямы» мешают России преодолеть кризис

20.04 / Лукашенко считает, что процесс переговоров в ТКГ может “вообще разрушиться” из-за отказа от Минска

18.07 / CNBC – «они убивают людей» — Байден раскритиковал соцсети за плохую борьбу с дезинформацией по COVID-19

01.06 / Беларусь продолжит поставки бензина А-95 в Украину – СМИ

28.08 / Российских журналистов задержали в Минске

26.05 / Кулеба о строительстве “Северного потока – 2”: Пока газ не пустили, будем бороться за наши интересы

22.03 / Компанию Apple оштрафовали в Бразилии на 2 млн долларов

24.07 / Москва ответила на обвинения в связи с испытаниями противоспутникового оружия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика