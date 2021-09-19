Российский писатель Глуховский: “Чиполлино” – все, что сейчас разворачивается у нас в стране. Видео

“Я, конечно, польщен, но награда досталась мне незаслуженно. Дело в том, что последние семь лет, с 2014-го памятного всем вам года, место в списке, в десятке бестселлеров продолжает занимать Джордж Оруэлл с книгой “1984”, – сказал он.

Писатель отметил, что Родари заслуживает такой награды за книги о Чиполлино и “Джельсомино в стране лжецов”.

“1984” мрачновато, но я рекомендую вам, если кто-то не читал в детстве, случайно пропустил, эти две книги. “Чиполлино” – это просто все, что сейчас разворачивается, начиная с января, у нас в стране, один в один, очень смешно. Сейчас детям читал, уссаться. Значит, просто про нас, все вот это – оккупационный режим фруктов против народа-овощей. И, наконец, “Джельсомино в стране лжецов” – это такая страна, попадает мальчик из рабоче-крестьянской Италии. Попадает в страну, где нельзя называть вещи ни в коем случае своими именами. Сыр называется “ластиком”, чернила – это “молоко”, ни в коем случае нельзя называть сыр “сыром”, а ластик “ластиком”, потому что за это – сразу в тюрьму”, – объяснил Глуховский.

Он подчеркнул, что книжки детские, и связал их с реальностью.

“Мы с вами, дорогие друзья, вступаем – в особенности на грядущих вот этих “пеньковых” выходных – в эпоху, когда достаточно уже гражданского мужества в том, чтобы делать, как мама нам в детстве говорила правильно делать. То есть не врать и не бояться. И не улюлюкать, когда других пинают ногами. И не притворяться. Это уже акт гражданского мужества, да”, – считает писатель.

Напоследок он сказал: “Свободу политзаключенным”.

Речь Глуховского длилась около трех минут.

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Публикация от Dmitry Glukhovsky /Глуховскии * (@glukhovsky)

Контекст:

42-летний Глуховский – российский писатель, журналист, сценарист и радиоведущий. Является автором в том числе таких романов, как “Метро 2033”, “Метро 2034”, “Пост”, “Метро 2035”, “Будущее”, “Текст”, “Сумерки”.

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