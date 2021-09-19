 

Рогозин призвал передать «Буран» Байконуру

19.09.2021, 0:36, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКосмический корабль «Буран» необходимо передать городу Байконур, уверен генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Вот так вы сберегли «Бураны»? Вы себя называете их «ответственным собственником»? Полюбуйтесь: жуткое состояние этих машин на вашей совести», – обратился Рогозин в Facebook к владельцу кораблей Даурену Мусу.

Он призвал бизнесмена передать машины Байконуру «пока не поздно», чтобы жители и гости города смогли любоваться «этим великим творением советской инженерной мысли».

Рогозин добавил, что в городе найдутся люди, способные сохранить летный образец корабля и макет для потомков.

«Но если «Бураны» останутся у вас, вы их окончательно угробите», – заключил Рогозин.

Ранее глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что российские специалисты дают неутешительные оценки состоянию второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран», макета корабля и ракеты «Энергия-М», ответственность лежит на их нынешнем владельце – казахстанском частном лице.

6 сентября в Научно-производственном объединении (НПО) «Молния», которое является разработчиком «Бурана», сообщили, что его специалисты осмотрели орбитальный корабль на Байконуре «для решения вопросов последующей его транспортировки на территорию России». Гендиректор казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса заявил, что второй летный образец советского космического челнока «Буран» принадлежит казахстанской компании АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», его не планируют передавать российской стороне.

Рогозин выражал желание купить второй космический челнок «Буран». Он сообщал, что не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль. В ответ на это сообщение генеральный директор АО «РКК Байконур» Даурен Муса написал Рогозину, что эти космические корабли находятся на балансе его компании. Позже пресс-служба аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что республика через суд добивается отмены передачи космического челнока «Буран» АО «РКК Байконур» и хочет вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях.

Позже стало известно, что власти Казахстана планируют отсудить корабли у их владельца.



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