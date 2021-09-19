 

Франция раскритиковала стратегию США в Индо-Тихоокеанском регионе

19.09.2021, 0:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСША формируют конфронтационную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Ле Дриан указал на «формирование новой стратегии, инициированное США». По его словам, «это очень конфронтационная стратегия с военной точки зрения», передает ТАСС со ссылкой на France 2.

Министр также отметил, что по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона НАТО «начало обсуждение концепции альянса». Он сообщил, что «работа над новой стратегической концепцией будет проведена во время будущего саммита НАТО в Мадриде». Нынешний конфликт Парижа с Вашингтоном, по словам главы МИДа, «повлияет на определение этой стратегии».

Ле Дриан отметил, что сделка «между США и Австралией была инициирована небольшой группой людей». Он выразил сомнения в том, что «все члены австралийского и американского правительств знали об этом». По его мнению, в сложившейся ситуации есть основания для того, чтобы Франция задала себе вопрос «о прочности альянса с США».

Он призвал Европу «обзавестись собственным стратегическим компасом». «Это будет в сфере ответственности Франции в первом семестре 2022 года», – указал министр, напомнив о французском председательстве в ЕС, которое начнется 1 января.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / Шкарлет объяснил, почему говорил об обучении детей с пяти лет

02.07 / В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой

19.02 / Компания «Мегафон» рассказала о гигабитных скоростях в международном 5G-роуминге

08.01 / Ученые пояснили умение птиц ориентироваться в пространстве квантовым чутьем

04.03 / Муженко об оккупации Крыма – Многие военные говорили: “Все под контролем. Выстоим”. Потом узнаю, что они в волейбол с россиянами играли, пиво пили

16.01 / Эксперты оценили популярность процессоров в России

19.06 / В мире: Американские истребители разорят украинские ВВС

08.09 / Дочь Ефремова прокомментировала вынесенный ему приговор

12.09 / Захарова ответила на желание политологов «пофантазировать» о Донбассе

30.11 / На неформальной встрече комитета ОПЕК+ не договорились о судьбе нефтяной сделки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика