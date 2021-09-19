 

Мнение: “Наша демократия – фальшивка”

19.09.2021, 0:06, Разное
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Fox News распаляется по поводу истории с Марком Милли, который вступил в неофициальные контакты с Китаем и действовал в обход верховного главнокомандующего Дональда Трампа.

В очередной раз, все о чем врала советская пропаганда оказалось правдой. Теперь об этом уже напрямую говорят на американском ТВ.
Книгу Вудворда с интересом почитаю, как появится на русском языке. Предыдущая книга "Страх в Белом Доме" была весьма недурственной. Она очень хорошо показала, как администрацию Трампа саботировали изнутри практически с самого начала ее появления в Белом Доме.
Ну а самовольно действующий Милли напоминает тех самых "русских генералов", которые в американских клюквенных боевиках начинают выходить из под контроля и представлять угрозу демократии.

Источник: Colonel Cassad



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