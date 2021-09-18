Харьковчанин решил сыграть в “русскую рулетку” и попал в больницу – медики
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“Находясь в состоянии хмельного опьянения, мужчина по непонятным причинам решил поиграть в “русскую рулетку” с пневматическим пистолетом. Результатом такой “игры” стало ранение правого виска”, – говорится в сообщении.
Медики рассказали, что после предоставления экстренной помощи пострадавший был госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы.
В центре призвали быть осторожными при обращении с оружием.
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