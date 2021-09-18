 

Харьковчанин решил сыграть в “русскую рулетку” и попал в больницу – медики

18.09.2021, 23:56, Новости дня
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“Находясь в состоянии хмельного опьянения, мужчина по непонятным причинам решил поиграть в “русскую рулетку” с пневматическим пистолетом. Результатом такой “игры” стало ранение правого виска”, – говорится в сообщении.

Медики рассказали, что после предоставления экстренной помощи пострадавший был госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы.

В центре призвали быть осторожными при обращении с оружием.

https://www.facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh/posts/384239723299858

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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