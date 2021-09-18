Жена бывшего зятя Путина выехала из России и боится возвращаться обратно – адвокат

Кирилл Шамалов в июле этого года направил в Хамовнический суд Москвы исковое заявление о признании брака с Жанной Шамаловой (Волковой) недействительным. Бизнесмен указал в иске, что Волкова вступила в брак с ним ради получения имущественной выгоды.

Адвокат Шамаловой рассказала, что от имени ответчицы подали письменное возражение на иск Шамалова общим объемом более 600 страниц. Она подчеркнула, что в брак вступила уже состоятельной женщиной с капиталом и бизнесом.

По словам Шамаловой, она предъявила многочисленные доказательства того, что их брак не был фиктивным. Во время эпидемии коронавируса они жили вместе в загородном доме, вели общее хозяйство и каждый нес расходы в период брака.

На почтовый ящик ей приходят письма с намеками и информацией про ее бизнес и частную жизнь. Шамалова говорит, что переживает за свою безопасность, но хочет вернуться в Россию, чтобы там родить дочь.

Контекст:

Карьерный взлет Шамалова случился после того, как в 2013 году он женился на главе фонда “Иннопрактика” Катерине Тихоновой. СМИ неоднократно называли ее младшей дочерью президента РФ Владимира Путина. Министерство финансов США в апреле 2018 года назвало Тихонову дочерью Путина, когда объявляло о санкциях против ряда российских бизнесменов и чиновников, среди которых был и Шамалов.

Их свадьба прошла 23–25 февраля 2013 года на горнолыжном курорте “Игора” в Ленинградской области.

Агентство Bloomberg в январе 2018 года сообщило, что Шамалов и Тихонова расстались. После этого Шамалова видели с Волковой, светской дамой, бывшей женой чиновника московской мэрии Сергея Волкова. В декабре того же года СМИ сообщили, что бизнесмен женился во второй раз.

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