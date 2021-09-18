 

Зеленский утвердил состав делегации, которая отправится на Генассамблею ООН в США

18.09.2021, 23:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Возглавит делегацию министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В ее состав войдут такие чиновники:

постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;
первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Мережко Александр;
заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига;
глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;
заведующая отделом многостороннего сотрудничества директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Офиса президента Украины Кристина Гайовишин;
постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич;
замдиректора, начальник отдела департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина;
замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Зеленский разрешил главе делегации привлекать советников, экспертов и технических работников для обеспечения ее работы, уточняется в документе.

Контекст:

В 2019 году Зеленский выступал на сессии Генассамблеи ООН лично, а в 2020 году – в формате онлайн.

Сессия Генассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров говорил, что официальный визит Зеленского в США начнется 18 сентября. Он выступит с речью на Генассамблее ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств и представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной в США.

В начале месяца Зеленский был в США с рабочим визитом, он встречался с президентом США Джо Байденом 1 сентября.

Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После встреч в Вашингтоне Зеленский отправился в Калифорнию. Там он встречался с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, выступил с речью в Стэнфордском университете.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Паранджа подорожала в Афганистане почти в десять раз с приходом к власти талибов

04.02 / Euronews – имитация работы — рестораны в центре Рима открылись в отсутствие туристов

09.06 / Во вращении Земли замечены аномалии

20.10 / Иверскому монастырю вернули украденный подарок Путина

23.05 / В Raynair пояснили, из-за чего произошла посадка самолета в Минске

02.04 / Власти Чехии: Политика ЕС подталкивает к началу переговоров о закупке «Спутника V»

08.07 / Продление меры пресечения Медведчуку. Суд объявит решение 9 июля

25.09 / Лукашенко сейчас в Беларуси разжигает гражданскую войну – Невзоров

07.09 / Шмыгаль поручил в течение недели объявить конкурс на должности в набсовет “Нафтогазу”

26.07 / Эксперты рассказали, чем полезны яблоки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика