Тихановская: «Мы победим в борьбе с диктатурой». Нужна поддержка Макрона

Подробности визита легитимной представительницы белорусского протеста в Париж.



Говорить Светлане Тихановской пришлось на фоне мемориальной доски в честь нашей Анны Политковской — собственно, в небольшом холле парижского Домжура и нет других досок. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

За четыре дня — встречи с влиятельными представителями французского политического мира, не хватает разве только президента Макрона. Впрочем, турне проводится — как пояснила сама Тихановская «Новой» — по приглашению министра иностранных дел Франции. При этом в ходе поездки сама Тихановская обращается к Макрону с настоятельной просьбой стать главным международным проводником демократических преобразований в Беларуси.

Вероятный победитель президентских выборов в Беларуси и человек невероятной стойкости Светлана Тихановская проводит в Париже масштабное дипломатическое турне.

В первый раз призыв Тихановской к Макрону «прозвучал» в передовице за ее подписью, которая появилась в воскресной газете JDD 12 сентября, за три дня до начала визита в Париж. Заголовок: «Французы должны защитить демократов в Беларуси».

КОРОТКО

О чем говорилось в статье Тихановской

«Сотни тысяч белорусов нашли в себе мужество выйти на улицы», чтобы оспорить сфальсифицированные режимом Лукашенко результаты, напомнила Тихановская (сказав еще раз о том, как ее саму, угрожая детям, вынудили покинуть страну). «Режим Лукашенко ответил на это беспрецедентным насилием. Более 35 000 человек были задержаны, унижены, запуганы, подверглись пыткам. Сегодня в Беларуси — более 650 политзаключенных».

«Власть Лукашенко держится на насилии, которое тот начал применять уже и за рамками белорусских границ», — напомнила Тихановская о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске. «Теперь, когда режим показал свое настоящее лицо, это не только вопрос внутренней политики, но и угрозы, которую он представляет для остального мира. Мы должны оказывать больше давления на режим, организовать конференцию самого высокого уровня с участием региональных, европейских и международных лидеров для разрешения белорусского кризиса». «Я счастлива, что президент Макрон был первым главой государства, который со мной встретился год назад. И именно от него я услышала, что мир поддерживает белорусов, и это придало им силы, — пояснила Тихановская, подчеркнув, — я его (Макрона) еще раз отблагодарю на этой неделе в Париже за это, и попрошу помочь нам успешно завершить то, что мы начали при его поддержке».

Это заявление позволило французским СМИ прийти к выводу о том, что сейчас будет новая встреча президента Франции с Тихановской. Не отрицали такой возможности и в окружении белоруски. Но в Елисейском дворце «Новой» рассказали в понедельник вечером, 13-го, о том, что встреча не состоится («Это не предусмотрено… Во всяком случае, в этот раз») и что вопросы об организации визита Тихановской стоит адресовать Quai d’Orsay (МИДу Франции).

***

С главой МИДа Светлана встречалась в первый же вечер, а началось турне днем с ее визита в парижский Дом журналистов — приют для преследуемых наших коллег со всего света. В ДЖ открылась выставка трех белорусских фотографов, запечатлевших протесты августа и осени 2020 года — самого воодушевляющего времени в истории Беларуси за последние три десятка лет. Тихановская, которую история назначила одной из ключевых фигур этого времени, выставку открывала.

Париж. У входа в парижский Дом журналистов, где проходит выставка фотографий белорусского протеста. Фото: пресс-служба Светланы Тихановской / Twitter

Говоря о снимках, лидер протеста заверила: «Да, вы не можете увидеть такие картинки (на улицах Беларуси) прямо сейчас, но это не значит, что наш протест закончился».

«Белорусы продолжают сопротивляться и полагаются на международную поддержку… Поэтому я призываю Францию и президента Макрона предпринять решительные действия для решения белорусского кризиса! Вознести сильный голос Франции в ОБСЕ, Совете Европы, Европейском союзе… Сделать вопрос о Беларуси одним из главных приоритетов…». («Мы также хотим, чтобы Франция включила эту тему в повестку Совета Безопасности ООН и ближайшего заседания G20», — уточняла она в интервью Le Figaro). «И мы уверены, что победим в этой борьбе с диктатурой».

На вопрос журналиста AFP о том, встретится ли она сейчас с Макроном, и не чувствует ли, что «международное сообщество начинает терять интерес» к происходящему в Беларуси, Тихановская ответила: с Макроном в этот раз не получится, но она готова в любой день и час. И нет, миру, и особенно Европе, важно, что происходит на белорусской земле. И «последние санкции оказались на редкость действенными, и вот теперь начинают работать».

«И мы не должны потерять момент», а для этого жизненно важно, чтобы международные лидеры «сохраняли твердость и принципиальность»: ни в коем случае не признавали Лукашенко и не повторяли «ошибок» вроде той, которую совершили после «выборов» 2010 года, когда диктатор добился снятия санкций в обмен на выход из тюрем взятых им в заложники людей. «Нет сделкам с ним! Нет торговле политическими заключенными!» — сказала та, чьего мужа лукашенковские власти вот уже больше 15 месяцев держат в застенках. Про «торговлю» уточнила:

не может быть договоренностей о выпуске каких-то отдельных людей, на свободу должны выйти все политзэки.

(«Александр Лукашенко представляет опасность для Европы, и мы больше не можем довольствоваться тем, чтобы снимать симптомы. Нужно лечить болезнь. То есть положить конец режиму», — заявила Тихановская в интервью Libération).

Встречи на выставке фотографий белорусского протеста в парижском Доме журналистов. Фото: пресс-служба Светланы Тихановской / Twitter

Но не войны просит Тихановская: «Единственное решение этого кризиса заключается в проведении новых выборов. Для этого мы должны провести переговоры с режимом…».

Как выполнить невыполнимое и осуществить одновременно два желания — «провести переговоры с режимом» и «положить режиму конец»? Светлана изложила свое видение в той же беседе: «…На данный момент невозможно вести диалог с режимом, все, что они, похоже, понимают, это давление. Тем не менее они также видят, что необходимо выходить из этого кризиса. В этом случае помощь других стран может иметь решающее значение. Я не знаю, кто может создать или возглавить посредническую миссию. Конечно, Франция, которая поддерживает хорошие отношения с Востоком и с Западом, являющаяся страной прав человека, может сыграть важную роль в урегулировании кризиса».

***

Но президент Франции уже брал на себя эту роль год назад.

Вот, например, что говорил Макрон в конце сентября 2020 года во время визита в Вильнюс, где встречался и с Тихановской: Лукашенко обязан уйти, а Путин должен помочь переговорам режима с оппозицией под эгидой ОБСЕ. Макрон уверял: «Путин продемонстрировал согласие и свою поддержку этой инициативы, и нужно, чтобы он нам помог убедить господина Лукашенко…».

Но с тех пор Путин, как известно, так и «не смог» убедить г-на Лукашенко.

Возможно, что-то изменилось — в пользу стремящегося к свободе народа Беларуси — к осени 2021 года? Пока главный аргумент Светланы Тихановской: санкции начинают действовать, а если их усилить, то результат (режим пойдет на переговоры), вероятно, наступит еще скорее.

Светлана Тихановская с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом. Фото: EPA

Вечером 15 сентября, сразу после встречи с Тихановской «полпред» Макрона, глава министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан выпустил видеозаявление, из которого можно понять, насколько в Париже раздражены действиями Лукашенко, но все еще трудно понять, как они собираются положить этому конец. Впрочем, стоит учесть, что всю информацию министр давать не собирался:

«…Сегодня я хотел послать сильное политическое послание солидарности, приняв госпожу Тихановскую. (…). Солидарность проявляется в поддержке гражданского общества в Минске, в Вильнюсе или в Варшаве. Это, в частности, поддержка белорусских студентов, которая будет усилена. Солидарность — это также мощные санкции, которые Европейский союз ввел в ответ на действия Лукашенко… Солидарность Франции по отношению к госпоже Тихановской, в течение года мужественно отстаивающей дело политического диалога, который позволит ее стране выйти из кризиса (…). Мы продолжаем наши усилия для того, чтобы облегчить и поддержать такую политику (Тихановской). Наконец, солидарность Франции с нашими партнерами из Евросоюза в то время, как против них самих нацелены акции по дестабилизации, как мы могли констатировать после незаконного разворота самолета Ryanair и по поводу инструментализации миграционных потоков. (…) Мы не примиримся ни с репрессиями, проводимыми в Беларуси, ни с подобными действиями по дестабилизации… У белорусских властей нет политической легитимности, так как она может появиться только посредством диалога и свободных выборов под международным наблюдением».

С министром ле Дрианом. Фото: пресс-служба Светланы Тихановской / Twitter

Сама Тихановская заявила: «…Обсудили дальнейшее давление на режим с целью прекращения насилия и освобождения политзаключенных. Я попросила поддержать Литву и Польшу в борьбе с гибридной атакой режима».

До обеда субботы 18 сентября у Светланы еще обширная дипломатическая программа.

И то, что она делает, действительно имеет важнейшее значение. Бывшая домохозяйка (а теперь «уже все-таки политик», с командой, охраной и опытом на высоком уровне: «У меня, — говорит — лучшие учителя: президенты, премьеры, министры иностранных дел…») Тихановская помогает евробюрократии не забывать, что где-то в центре Европы — «Такая близкая, так близко» (как говорится в названии фотовыставки, которую она открывала) — все еще существует прекрасная страна Беларусь. А ей нужна помощь, чтобы иметь силы бороться. Победить-то она все равно может только сама.

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

—