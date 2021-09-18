Голосование в основной день выборов началось в России

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18.09.2021, 23:42, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ восточной части РФ уже начался третий день голосования на выборах в Госдуму – избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке.

Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени, то есть в 23.00 мск. На Камчатке и Чукотке выбирают депутатов федерального и региональных парламентов, также там проходят выборы в органы местного самоуправления. В регионах зарегистрировано 230080 избирателей и 32641 избиратель соответственно, передает РИА «Новости».

Напомним, общая явка на выборах в Госдуму к 20.00 мск субботы составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября.



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