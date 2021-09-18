 

Консул посетила задержанного в Чехии Франчетти

18.09.2021, 23:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЗаведующая консульским отделом посольства РФ в Чехии в пятницу посетила гражданина РФ Александра Франчетти, который находится в тюрьме в Праге, сообщил в субботу пресс-секретарь посольства Николай Брякин.

Брякин рассказал, что первая встреча с Франчетти состоялась еще 12 сентября в международном аэропорту Праги. Пресс-секретарь заверил, что «посольство находится в постоянном контакте» с россиянином, а также с его адвокатом и семьей, Франчетти «оказывается вся необходимая консульская поддержка», передает ТАСС.

Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. РФ направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. Чешский суд взял под стражу Франчетти.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.05 / Минобороны Азербайджана уточнило данные о потерях военных в Карабахе

29.08 / Истребители НАТО сопроводили десять Ту-142 при полете в дальней морской зоне

30.03 / Минимальная пенсия в Украине должна быть вдвое выше – нардеп Палица

17.07 / Верховная Рада обратится к парламентам мира по поводу «голосования» в Крыму 

10.11 / Дорофеева стала блондинкой и заинтриговала поклонников необычным видео

08.12 / Полиция задержала группу военнослужащих ВСУ, которые торговали оружием из зоны ООС

10.01 / Жапаров оценил отношения с Россией

13.09 / Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

19.07 / Во Франции подтвердили доставку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ

29.07 / Заседание СНБО пройдет в Донецкой области. Рассмотрят восемь вопросов – Данилов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика