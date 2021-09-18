Консул посетила задержанного в Чехии Франчетти

Заведующая консульским отделом посольства РФ в Чехии в пятницу посетила гражданина РФ Александра Франчетти, который находится в тюрьме в Праге, сообщил в субботу пресс-секретарь посольства Николай Брякин.

Брякин рассказал, что первая встреча с Франчетти состоялась еще 12 сентября в международном аэропорту Праги. Пресс-секретарь заверил, что «посольство находится в постоянном контакте» с россиянином, а также с его адвокатом и семьей, Франчетти «оказывается вся необходимая консульская поддержка», передает ТАСС.

Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. РФ направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. Чешский суд взял под стражу Франчетти.