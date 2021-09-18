Из-за взлета цен на газ разорилось несколько энергокомпаний в Британии

С начала августа пять небольших британских энергокомпаний разорились из-за взлета оптовых цен на газ, сообщают СМИ.

Разорившиеся компании обслуживали 570 тыс. клиентов. Крупные компании обсепокоены возможностью новых банкротств. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

После того, как два завода по производству удобрений приостановили работу, британские производители мяса призвали правительство защитить систему поставок продовольствия на внутренний рынок из-за перебоев с поставками углекислого газа.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартернг провел в субботу срочные переговоры с руководителями компаний энергетического сектора. Он заверил их, что «безопасность поставок не является поводом для немедленного беспокойства», система «продолжает надежно работать». Квартернг подчеркнул, что используются «диверсифицированные источники поставок», которые «превышают спрос». Никаких «чрезвычайных ситуаций» зимой не ожидается, сказал он.