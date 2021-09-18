 

Из-за взлета цен на газ разорилось несколько энергокомпаний в Британии

18.09.2021, 23:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаС начала августа пять небольших британских энергокомпаний разорились из-за взлета оптовых цен на газ, сообщают СМИ.

Разорившиеся компании обслуживали 570 тыс. клиентов. Крупные компании обсепокоены возможностью новых банкротств. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

После того, как два завода по производству удобрений приостановили работу, британские производители мяса призвали правительство защитить систему поставок продовольствия на внутренний рынок из-за перебоев с поставками углекислого газа.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартернг провел в субботу срочные переговоры с руководителями компаний энергетического сектора. Он заверил их, что «безопасность поставок не является поводом для немедленного беспокойства», система «продолжает надежно работать». Квартернг подчеркнул, что используются «диверсифицированные источники поставок», которые «превышают спрос». Никаких «чрезвычайных ситуаций» зимой не ожидается, сказал он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.05 / В ГА ООН назвали условие создания международных сил для защиты палестинцев

18.02 / Журавский: В Раде зарегистрировали законопроект о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией. Но по сути – это дальнейшее ее нарушение

08.09 / Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в бухте Капсель в Крыму

20.04 / Дегтярев провел выездное совещание регионального руководства в Комсомольске-на-Амуре

09.10 / ОДКБ расценила как вызов переброску боевиков в Карабах

29.06 / ЕС продлил санкции против России

24.11 / Ветеран ФСБ назвал позволившие полковнику МВД Дагестана годами работать на террористов причины

03.12 / Спецслужбы США не выявили вмешательства РФ в выборы 2020 года

30.07 / Шнуров назвал Дегтярева стойким человеком

01.08 / Вместо ослабления карантинных мер британцам предписали обязательное ношение масок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика