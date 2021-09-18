 

Le Figaro – можно приступать к реставрации — в Нотр-Даме закончились работы по укреплению и безопасности

18.09.2021, 23:16, Новости дня
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Этап обеспечения безопасности и укрепления собора Парижской Богоматери завершён, и строители могут приступить к реставрации, пишет Le Figaro со ссылкой на орган, ответственный за восстановление памятника архитектуры. Как сообщается, работы по восстановлению разрушенного при пожаре храма должны начаться уже этой зимой. При этом выполнить обещание президента Макрона о завершении строительства в пятилетний срок вряд ли удастся, отмечает издание.


Reuters

Фаза обеспечения безопасности и укрепления собора Парижской Богоматери, разрушенного более двух лет назад пожаром, закончилась, что позволяет начать этап реставрации, пишет Le Figaro со ссылкой на государственное учреждение, ответственное за сохранение памятника архитектуры. «Работы по обеспечению безопасности и укреплению собора Парижской Богоматери, начатые с 16 апреля 2019 года (сразу после пожара), были завершены в соответствии с установленными графиками», — говорится в заявлении ведомства.

После прошедшего этапа, который включал в себя демонтаж строительных лесов, установленных ещё до пожара, извлечение большого органа, очистку испытательных площадок в двух часовнях, установку деревянных опор под арками, а также расчистку и сортировку мусора и закрепление пересечения балок поперечного нефа, «собор теперь полностью защищён», подчёркивается в заявлении. В то же время «подготовка к этапу реставрации шла активно», и в настоящее время ответственные лица решительно настроены на то, чтобы начать первые реставрационные работы этой зимой.

Как напоминает газета, президент Франции Эммануэль Макрон ранее пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет. Однако строительство не будет завершено к этому сроку, отмечает издание. Тем не менее планируется, что богослужения в соборе возобновятся 16 апреля 2024 года — в этот день в нефе должна состояться месса, как объявил в декабре 2020 года президент государственного учреждения, ответственного за реконструкцию собора, генерал Жоржелин.

В настоящее время ведомство готовится к тендерам на проведение работ и выбору компаний, которые примут участие в реставрационном строительстве. Кроме того, в этом месяце начнутся работы по глубокой очистке внутренних стен и полов собора.



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