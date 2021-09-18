 

Мнение: Вокруг измена, трусость и обман

18.09.2021, 23:12, Разное
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Агент Ми-6 недоволен, что Паша Дуров после того, как ему запретили выпускать криптовалюту в США, встал на путь сотрудничества с администрацией, а Google и Apple прогнулись ради денег. Действительно, что с них взять, кроме денег?
Предлагаю по этому поводу запустить из окна бумажный самолетик в поддержку Телеграм и поддержать выпуск новой карикатуры Елкина на Роскомнадзор.
Майора Дурова представить к званию подполковника.

Источник: Colonel Cassad



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