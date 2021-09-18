Для тех, кто еще не выбрал стиль на осень: как его найти и вписать в свой образ (а можно даже и смешать при желании)

Существует так много стилей одежды, что порой сложно определиться с тем, какой именно отображает индивидуальность и соответствует личным потребностям. Хорошая новость заключается в том, что можно подобрать не только один вариант, но также и скомбинировать его с другими для создания уникального образа. Рассматриваем самые распространенные стили в одежде.

Классический

Он представляет собой сдержанную в плане дизайна одежду базовых цветов. Здесь нет обилия декора, нет кислотных оттенков и чего-то вызывающего. В основе гардероба лежат брюки прямого кроя, блейзеры, рубашки, джинсы, туфли-лодочки. Акцент делается на качество вещей, а не на их количество.

Такой стиль можно миксовать с любым другим. Вещи, которые являются классическими, служат прекрасной базой, основой для создания женственного и стильного образа.

Обычно классику предпочитают люди, которые любят жить в соответствии с установленными правилами. Это прекрасные сотрудники, которые слушаются начальство. В них нет бунтарского духа.

Спортивный

Удобство и комфорт в приоритете, когда мы рассматриваем подобный стиль. По сути, это вся одежда, которую мы могли бы надеть в тренажерный зал либо в поход, например. Речь идет о спортивных штанах, футболках, худи, толстовках, кедах, кроссовках.

Спортивный шик — это тот стиль, который актуален сейчас. Он предполагает немного больше гламура. Например, когда можно совместить мини-юбку со спортивной обувью и одеждой.

Романтичный

Если вы чувствуете себя истинной леди, то вам точно стоит остановиться на этом варианте. С помощью данного стиля можно создать воздушный, женственный, нежный образ. Достигается это за счет платьев с цветочными принтами, юбок из летящей ткани, блесток, туфель на каблуках и т. д. Из декора будут уместны рюши, оборки, воланы, стразы. Из материала лучше отдавать предпочтение шифону.

Этот стиль позволяет выглядеть очень нежно и женственно. Он излучает ореол романтичности, что является идеальным для истинных леди.

Бохо

Этот стиль оказался в тренде в прошлом летнем сезоне и сохранит свою актуальность в текущем. Ковбойские сапоги, одежда с этническими мотивами, длинные платья и юбки — это одновременно сочетание женственности и брутальности. Здесь есть нотки стиля хиппи, который зародился еще в середине прошлого века.

Из украшений — фенечки, бижутерия, подвески с кулонами, но не из драгоценных камней. В данном случае будут уместны изделия хендмейд. Стиль бохо сочетается с романтичным стилем. Их объединяют длинные платья из струящихся тканей и юбки.

Хипстерский

Если вы любите очень оригинальные образы и наряды, которые подчеркивают вашу индивидуальность, то вам стоит обратить внимание на хипстерский стиль. Он предполагает сочетание современной одежды с винтажным стилем.

Например, это могут быть классические джинсы, кроп-топ в сочетании с винтажным шарфиком или кепи.

Минималистичный

Икона моды и стиля Коко Шанель когда-то сказала, что простота является ключом к истинной элегантности. Если вам импонирует данная фраза, то обратите внимание на стиль, который гармонично совмещает в себе и брутальные мужские нотки, и элегантные женские.

Здесь красота заключается в минимализме и простоте. Например, можно скомбинировать мужское пальто с классическим платьем.

Стиль гранж

Если вам присущ бунтарский дух, если импонирует молодежный стиль, тогда следует обратить внимание на стиль гранж. Основные его особенности — это комфорт и удобство. Можно надевать рваные джинсы, футболки с эмблемами любимых брендов, клетчатые рубашки, грубые кроссовки или ботинки.

А еще будут уместны кожаные аксессуары. Отчасти данный стиль перекликается со спортивным.

Стиль преппи

Это стиль, совмещающий элементы школьной формы и повседневной одежды, которую обычно носят студентки. Простой пример образа: плиссированная мини-юбка, кеды и рубашка-поло. Будут уместными повязки на голову, большие вместительные сумки.

Такой стиль больше подходит молодым девушкам.

Урбанистичный

Это функциональный и практичный стиль. Одежда подходит для повседневной носки. Сюда можно отнести брючные костюмы, джинсы и пиджаки. Но такую одежду следует сочетать со спортивным стилем. Нередко знаменитости демонстрируют урбанистичный стиль. Например, когда появляются в брючных костюмах с пиджаками оверсайз и в спортивной обуви наподобие кроссовок. Казалось бы: несочетаемые вещи, но образ получается довольно эффектный.

Модный

Этот стиль не нуждается в представлениях, и его нельзя охарактеризовать. Характерных черт не существует, поскольку тенденции меняются из сезона в сезон. Если вы следите за последними веяниями моды и одеваетесь только в ту одежду, которая в тренде, а не которая идет лично вам, то вы являетесь модной штучкой.

Подобный стиль подходит не только молодежи, но также и женщинам постарше, поскольку мода не знает возраста и границ. Для каждой возрастной категории есть свои модные веяния.