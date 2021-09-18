Молдова выразила сожаление из-за открытия Россией избирательных участков в Приднестровье

“Министерство сожалеет, что, несмотря на последовательную позицию, высказанную молдавскими властями, российская сторона действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета, территориальной целостности Молдовы и двусторонней правовой базе”, – сказано в заявлении.

Посольство России в Молдове обратилось с просьбой организовать избирательные участки в стране. Власти Молдовы ответили, что в неподконтрольном Приднестровье невозможно обеспечить необходимые условия безопасности для голосования.

Контекст:

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

В России 17 сентября начались выборы в Госдуму, которые продлятся до 19 сентября. В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их “проведут с нарушением демократических принципов и международного права”.

В Приднестровье 17 сентября открыли четыре избирательных участка, отметило NewsMaker. Сегодня, 18 сентября, на участке в Тирасполе проголосовал глава региона Вадим Красносельский.19 сентября в Приднестровье планируют открыть 27 участков.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

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