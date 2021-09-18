 

В Польше за причастность к угонам в Германии автомобилей Mercedes задержали трех украинцев

18.09.2021, 23:02, Новости дня
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Задержание произошло в складском помещении, из которого полицейские “услышали звуки различных устройств, вероятно, отверток, и разговоры, доносящиеся изнутри здания”, и зашли внутрь.

“В помещении задержали троих мужчин, которые пытались спрятаться между машинами, которые разбирали. После первоначальной проверки выяснилось, что по крайней мере три из пяти автомобилей числятся в полицейских базах данных как пропавшие – угнанные в Германии и разыскиваемые немецкой полицией”, – говорится в сообщении.

У микроавтобусов уже были удалены VIN-коды идентификации, а во время разборки включался глушитель GPS-сигнала, отметили в полиции.

Фото: lubuska.policja.gov.pl

По данным польских правоохранителей, возраст задержанных украинцев – от 24-х до 33 лет.

“Один из них хорошо известен криминальным авторитетам Зелена-Гуры и ранее привлекался за аналогичные правонарушения. В помещении, где были задержаны мужчины, сотрудники полиции обнаружили множество деталей и узлов различных автомобилей – они будут подвергнуты детальной идентификации, а также аксессуары и инструменты, используемые для угона автомобилей. В настоящее время полиция проверяет, не причастны ли задержанные мужчины к аналогичным кражам”, – рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, что все трое уже арестованы, украинцев обвиняют в хранении краденого, за это им грозит лишение свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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