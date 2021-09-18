Бюджетный поток

Главной приметой пятницы трехдневного голосования стали очереди из административно зависимых избирателей.

17 сентября в РФ стартовали первые в истории думские выборы в трехдневном формате. Всего в ходе многодневного голосования на уровне всех выборов распределяются более 31 тысячи мандатов, включая должности губернаторов в девяти регионах. Для подготовки к этим выборам российской власти пришлось вспомнить технологии из 90-х (внесение в бюллетень двойников кандидатов), а также принять закон, который лишил пассивного избирательного права тысячи россиян, подобно тому как это было в СССР до 1936 года. Первый день голосования запомнился длинными очередями, вбросами и «каруселями». Корреспондентка «Новой» рассказывает о его итогах.

Вести голосование на парламентских выборах в течение трех дней в ЦИК решили еще в середине июня. Формат был официально обусловлен пандемией COVID-19 — многодневные выборы должны были помочь избежать больших скоплений людей. Как тогда отметила Элла Памфилова, «первый приоритет — здоровье наших граждан».

Несмотря на это, 17 сентября началось с больших очередей перед избирательными участками. К примеру, в Москве перед участком в Большом Афанасьевском переулке ждали своей очереди проголосовать больше сотни человек. Примерно столько же человек стояли в Красноярске перед одним избирательным участком, в связи с чем глава избиркома Алексей Подушкин даже просил собравшихся разойтись и прийти проголосовать в другой день. Чуть меньше людей пришли с утра на выборы и в Новосибирске, Владивостоке и Омске.

Мосгоризбирком объяснил очереди на некоторых УИК (например, на УИК № 142 и на УИК № 9) тем, что проголосовать туда пришли военные и сотрудники расположенных рядом организаций. Кроме того, в комиссии отметили, что из-за ковида на самом УИК одновременно могут находиться не так много людей. В других случаях МГИК указывал на то, что «высокая активность избирателей на участках не является нарушением».

Социальная дистанция, правда, в итоге соблюдалась далеко не всегда. К примеру, на участке в Выборгском районе Петербурга одновременно находились больше сотни человек. Председательницу ЦИК Эллу Памфилову появление подобных ситуаций возмутило.

Участок в Выборгском районе Петербурга. Фото: наблюдатели «Справедливой России»

— «С утра мы увидели, что на некоторых участках были очереди, не соблюдается дистанция санитарная. Это недопустимо.

Коллеги, следите, если образовываются очереди, предпринимайте дополнительные меры, чтобы дистанция соблюдалась», — заявила чиновница вчера вечером.

Опрошенные «Новой» эксперты сходятся в том, что в очередях на избиркомах в первую очередь все же виновата мобилизация административного ресурса. Как говорит политолог Алексей Макаркин, главный фактор, из-за которого это явление стало заметным невооруженным глазом, — день недели. Трехдневное голосование началось в пятницу, хотя раньше выборы обычно приходились на выходной день. Избирателей с работы на целый день не отпускают: «Они отпрашиваются на неопределенное время, идут голосуют и снова на работу», — объясняет эксперт. Кроме того, Макаркин добавляет, что голосование в пятницу помогло решить проблему слабой мобилизации.

— Когда выборы приходились на выходной день, люди уезжали на дачи и вытаскивать их оттуда было сложно. Сейчас они стройными рядами идут и голосуют. Ничего особенного в этом нет, раньше так обычно военные голосовали. Бюджетники раньше голосовали преимущественно индивидуально, но случаи с очередями тоже случались. Другое дело, что все это очень плохо корреспондируется с антиковидной целью, которая ставилась для трехдневного голосования, — поясняет политолог Макаркин.

На выборах были действительно замечены большие группы из сотрудников различных компаний. К примеру, в Екатеринбурге на участок пришли голосовать больше 100 сотрудников фирмы «Сима-ленд» (известна тем, что обязывает работников хором исполнять гимн РФ и участвовать в патриотических флешмобах), в Приморье прошло голосование рабочих судостроительного комплекса «Звезда», а в Петербурге стало известно, что голосовать именно 17-го числа обязывают сотрудников Роспотребнадзора. В пятницу утром «Яблоко» даже опубликовало памятку, которую, предположительно, раздают сотрудникам гражданских ведомств, в ней сказано, как правильно отвечать на вопросы о голосовании.

Как рассказывает сопредседатель общественного движения «Голос» (признано Минюстом «иностранным агентом») Роман Удот, принуждение госслужащих к голосованию — одна из самых распространенных схем фальсификаций на выборах.

— Огромные очереди говорят о том, что людей пригоняют. При этом в будний день людям дают понять, что, если они проголосуют неправильно, об этом обязательно узнают [на работе]. Это все ходит на уровне слухов, на самом деле, у нас не было случаев, чтобы кого-то реально поймали за руку за неправильное голосование, — говорит Удот.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Информацию также подтверждают источники Meduza (мы вынуждены сообщать, что издание признано «СМИ-иноагентом»). Как рассказал изданию собеседник, близкий к администрации президента, «административно-зависимые избиратели» должны были преимущественно проголосовать до 12 часов 17 сентября. Мобилизация избирателей в утро первого дня голосования дает властям время для того, чтобы получить голоса тех «бюджетников», которые не пришли голосовать в пятницу, вместе со всеми.

В итоге уже к четырем часам дня по московскому времени явка по всей РФ составила 9,16%.

Максимальная явка была зафиксирована на Чукотке — 31,39%. Второе и третье место разделили Чеченская Республика (27,1%) и Республика Тыва (26,21%).

Минимальная явка оказалась в Санкт-Петербурге (3,72%), Севастополе (0,76%) и в Москве (0,48%; к восьми утра 18 сентября явка в столице с учетом онлайн-голосования превысила 23%.). К восьми часам вечера показатель общероссийской явки увеличился до 16,85%. При этом эти данные не учитывали электронное голосование. В свою очередь, уже к четырем часам дня в различных регионах ДЭГ воспользовались около 50%, зарегистрированных на дистанционное голосование. Явка по ДЭГ в первый день составила в Курской области — 55,46%, Мурманской — 59,27%, Нижегородской — 47,17%, Ростовской — 57,12%, Ярославской — 63,05%, в Севастополе — 46,63%. В Москве к шести часам вечера первого дня электронно проголосовали более 1 млн 30 тысяч человек, то есть больше половины от всех записавшихся.

Алексей Макаркин говорит, что удивляться цифрам Чукотки, Чечни и Тывы, а также отрыву данных в этих регионах от крупных городов не стоит: по его словам, выборы там будут довольно предсказуемыми. «Опыт организованного голосования в этих регионах достаточно высокий, — поясняет политолог. — В Москве и Петербурге даже тех же самых бюджетников сложнее заставить прийти и проголосовать».

Алексей Макаркин и руководитель Межрегионального объединения избирателей, член совета движения «Голос» Андрей Бузин сходятся в том, что даже 9% для трехдневного голосования — это довольно много. По мнению эксперта, такая цифра также подтверждает использование административных технологий повышения явки. При этом Роман Удот считает показатель вполне адекватным.

— На самом деле это хорошо, мы опасались, что явка может оказаться и 40%. Обычно мы оцениваем админресурс в 10–15%. На самом деле, они [власть] не могут особенно накрутить голоса людьми, потому что их ресурсы здесь крайне ограничены. Так что можно сказать, что сейчас они использовали предельный уровень админресурса, — объясняет Удот.

Интересные цифры показывает и надомное голосование. К примеру, на участке № 2681 в подмосковном городе Рошале треть избирателей — 652 из 2028 человек — зарегистрировались на надомное голосование (как говорила «Новой» наблюдатель Татьяна Паняева, у некоторых голосующих на дому в Рошале не было дат принятия заявки, нет Ф. И. О. члена УИК и подписи принявшего заявку). Аномальное число заявок на надомное голосование было зафиксировано и в Петербурге: на избирательном участке №134 к настоящему времени зарегистрировано уже 200 заявок на надомное голосование, на УИК №177 — более 300 заявлений. В Челябинске «надомником» оказался почти каждый десятый проголосовавший (из 227 596 избирателей вне помещений проголосовали 28 273). При этом в городе часто фиксировали нарушения в проведении надомного голосования, что в итоге привело к скандалу с потасовкой между представителем «Яблока» и «титушками», вызовом полиции и аннулированием 1140 бюллетеней от 600 «надомников».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

— Махинации с надомным голосованием обычно заключаются в том, чтобы спрятаться и напихать в урну максимум бюллетеней, сколько совесть позволит.

Отследить такие фальсификации можно разными способами, — объясняет Удот. — Зачастую у членов комиссии просто выходят нереальные числа, к примеру, при подсчетах выясняется, что во время обхода они потратили на одного человека три минуты, хотя по факту голосование на дому занимает больше времени. В суд на таком основании обратиться нельзя.

Однако есть и более очевидные случаи фальсификаций. Удот приводит в пример ситуацию на УИК № 3487 в Москве, где в урну сначала сложили бюллетени для голосования за одномандатников, а затем за партии. Заметно это оказалось из-за того, что одна из форм зеленоватая, а другая — голубоватая.

Как предполагает Роман Удот, уровень фальсификаций на данных выборах может оказаться просто катастрофическим. Несмотря на то что возможности наблюдения довольно ограничены (в этом году за происходящим на участках в реальном времени на специальном портале могут следить лишь кандидаты, партии, избиркомы и наблюдатели в общественных штабах, а на некоторых камерах вид на урны перекрывали воздушные шарики), наблюдатели уже фиксируют значительное количество нарушений. Всего в первый день голосования, по данным движения «Голос», было зафиксировано почти две тысячи случаев нарушений.

Среди громких случаев нарушений — вбросы. В Петербурге мужчину поймали за вбросом восьми бюллетеней в урну для голосования. В присутствии полиции парень «сознался» и рассказал, что получил бюллетени у метро Автово. А в подмосковной Балашихе наблюдатели от «Яблока» насчитали три случая вброса бюллетеней на участке № 3667. Кроме того, наблюдатели сообщали о возможных «каруселях», а также менее типичных нарушениях. Так, в Республике Калмыкия наблюдатели обнаружили сейф для хранения без задней стенки, а в Воронеже были найдены сейфы без дна.

Сейф на участке 1413 в Воронеже. Фото: twitter/novosyolov

Сказать, кто из регионов лидирует по нарушениям, сложно: больше всего информации поступает в проект «Голоса» «Карта нарушений» из Москвы, однако, это свидетельствует скорее об активности наблюдателей, говорит Удот. Стоит отметить, что Мосгоризбирком следит за платформой, однако в своем телеграм-канале в комиссии преимущественно пишут, что на самом деле нарушения закона в замеченных случаях нет, особо не углубляясь в детали.

Как рассказывает Андрей Бузин, контролировать трехдневное голосование сложно. Не в последнюю очередь из-за нехватки человеческого ресурса: у наблюдателей просто не хватает сил на все три дня. Именно это позволяет расширить практику фальсификаций и затрудняет отслеживание случаев принуждения к голосованию. Алексей Макаркин тоже замечает, что говорить о возможностях для фальсификаций во время трехдневного голосования сложно, в РФ опыт все же не очень большой: прошлогодний семидневный плебисцит и прошлогодние региональные выборы.

— Оппозиция подозревает, что с бюллетенями может что-то случиться ночью. Представители избиркома говорят, что ничего страшного с ними не будет, бюллетени лежат под строгим контролем. Так что эти выборы — испытание для трехдневного голосования. Будут скандалы или нет? Потому что искажения укрыть все равно не удастся, — подытоживает политолог Макаркин.

Дарья Козлова, корреспондент «Новой»

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