В массовой драке байкеров во Франции убили человека

Во французском городе Тарб на произошла драка с участием 150 байкеров, погиб человек, сообщают местные СМИ.

Инциденть произошел в выставочном зале, где проходит фестиваль «Американский салун», в результате ЧП погиб один человек, двое получили ножевые ранения, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

Подозреваемый в преступлении скрылся, правоохранители ведут его розыск.

Мэр города Жерар Тремеже поручил завершить фестиваль, и потребовал от его участников вернуться домой.

В июле во французском торговом центре неизвестный напал на нескольких человек с ножом, двое получили ранения.