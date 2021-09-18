В массовой драке байкеров во Франции убили человека
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Во французском городе Тарб на произошла драка с участием 150 байкеров, погиб человек, сообщают местные СМИ.
Инциденть произошел в выставочном зале, где проходит фестиваль «Американский салун», в результате ЧП погиб один человек, двое получили ножевые ранения, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.
Подозреваемый в преступлении скрылся, правоохранители ведут его розыск.
Мэр города Жерар Тремеже поручил завершить фестиваль, и потребовал от его участников вернуться домой.
В июле во французском торговом центре неизвестный напал на нескольких человек с ножом, двое получили ранения.
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