 

В массовой драке байкеров во Франции убили человека

18.09.2021, 22:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВо французском городе Тарб на произошла драка с участием 150 байкеров, погиб человек, сообщают местные СМИ.

Инциденть произошел в выставочном зале, где проходит фестиваль «Американский салун», в результате ЧП погиб один человек, двое получили ножевые ранения, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

Подозреваемый в преступлении скрылся, правоохранители ведут его розыск.

Мэр города Жерар Тремеже поручил завершить фестиваль, и потребовал от его участников вернуться домой.

В июле во французском торговом центре неизвестный напал на нескольких человек с ножом, двое получили ранения.



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