 

В ЦИК оценили второй день голосования в России

18.09.2021, 22:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГолосование во второй день выборов было спокойным и корректным, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

Булаев отметил, что «нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет». Он также сообщил, что при дистанционном электронном голосовании «явка по всем регионам составляет уже около 80%». Булаев отметил, что его прогноз итоговой явки «в 90% на дистанционном электронном голосовании может и сбыться».

В случае выявления «грубых» нарушений на выборах, ЦИК «предлагает регионам отменить результаты голосования или по участку или по ящику для голосования». «Таких немного», – приводит его слова РИА «Новости».

В ходе выборов недействительными признаны 6203 избирательных бюллетеня, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Бюллетени, по ее словам, были аннулированы в пяти субъектах России: Республике Мордовия, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.

Напомним, общая явка на выборах в Госдуму к 20.00 мск субботы составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.



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