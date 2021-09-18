Мнение: Коротко по Афганистану. 18.09.2021

Публичные наказания воров пойманных талибами.

Судя по всему, первый деятель пытался обворовать магазин сантехники.



BLM должны заявить протест за принудительный блэкфейс.

Пока что по меркам Талибана все идет по облегченной программе, могли бы и руки ворам отрубать. А так, выставляют на публичное обозрение измазанным сажей (или чем там их мажут) + порка.



Военно-морской флот Талибана. Готовятся к форсированию Пянджа.

PS. Между тем, Талибан внес изменения в законы Афганистана. Официальной религией объявлен ислам суннитского толка. Официальными языками – пушту и дари (узбекский язык лишен статуса официального).

PS2. Талибан учредил новый праздник – "День независимости от британцев, русских и американцев".

PS3. Открывшиеся в Афганистане школы открылись для мальчиков. Отмечается, что девочек в школы не пускают. В данном случае заявления Талибана очевидно расходятся с реальной практикой. Прямого запрета на посещение девочками школу пока нет.

PS4. Талибан проводит КТО в Джелалабаде после того, как боевики ИГИЛ устроили взрыв в городе убив трех человек. Вилаят "Хорасан" продолжает называть Талибан изменниками делу Ислама, которые сговорились с врагами истинных мусульман. Стороны также обвиняют друг друга в том, что они являются прихвостнями США.

PS5. В штате Пенсильвания бизнесмен-республиканец разместил 15 билбордов с изображением Байдена в форме Талибана. Мем ушел в народ.

—