Гармаш считает ситуацию на Донбассе “гибридной аннексией”

“Путин заинтересован в Донбассе как в кровоточащей ране для Украины. Или в такой форме, как сейчас, или в форме признания их субъектности Российской Федерацией. Но забирать их себе он не будет. Ему это не нужно. Во-первых, просто. И нет в этом интереса России. Потому что это, собственно, освободит Украину от этого бремени”, – сказал он.

Представитель украинской делегации в ТКГ отметил, что в таком случае Украина будет добиваться освобождения территорий, но этот вопрос уже не будет стоять “так остро, как сейчас”.

Он считает, что в ситуации на Донбассе пора вводить термин “гибридная аннексия”.

“Если до этого времени мы использовали слово “оккупация”, то сейчас это “гибридная аннексия”, поскольку действительно уже полностью вовлекаются и в экономический, и в политический процессы жители этих территорий”, – объяснил Гармаш.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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