 

Ледокол, купленный Украиной у Великобритании, отправился из Дании в Одессу

18.09.2021, 22:08, Новости дня
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“James Clark Ross отправился из Фредериксгавена (Дания) в Одессу под нашим сине-желтым флагом. К этому времени была проведена значительная работа по перерегистрации и страхованию судна, получению новых радиопозывных и тому подобное”, – говорится в сообщении.

В центре рассказали, что на борту судна находится украинский капитан Олег Новосильный и британский “капитан-наставник” Саймон Уоллес.

“Впереди почти три недели путешествия через три моря Европы: Северное, Средиземное и Черное. Затем в Одессе, после завершения всех необходимых формальностей, состоится официальное представление суда и будет сообщено его новое название”, – объяснили в ведомстве.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1741285469414656

Контекст:

Ледокол James Clark Ross – бывший флагман Британской антарктической службы. Он был спущен на воду в 1990 году, указано на сайте Британской антарктической службы. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в НАНЦ. 

Украинские полярники в феврале попросили президента Владимира Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство “сделает все” для этого.

7 июля правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Дикий сообщил, что судно обойдется Украине в $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно придется платить за доставку ледокола и его дооборудование. Позже процедуру покупки согласовал комитет Верховной Рады. 

19 августа НАНЦ и британское учреждение “Исследования и инновации” подписали акт о покупке ледокола.

30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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