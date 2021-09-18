 

Талибы разрешили учиться в средних школах Афганистана только мальчикам

18.09.2021, 22:08, Новости дня
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Средние школы в Афганистане предназначены для учащихся в возрасте от 13 до 18 лет. Продолжить учебу в них разрешили лишь мальчикам, а вести предметы – учителям-мужчинам. 

Один из представителей “Талибана” Забихуллы Муджахида сказал, что в ближайшее время планируется открыть школы для девочек. Школьницы и их родители считают, что такие перспективы безнадежны.

Одна афганская школьница, которая надеялась стать юристом сообщила, что ее будущее “выглядит весьма темным”. Другая 16-летняя школьница из Кабула рассказала о мечте стать врачом. Но теперь она не верит в ее реализацию.

Бывший представитель министерства образования Афганистана Норорья Нижат сказала, что запрет для девочек посещать среднюю школу о напоминает о том, что делали талибы в 90-е годы. В итоге Афганистан получил поколение безграмотных и необразованных женщин, заключила она.

Контекст:

“Талибан” был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает “ВВС News Україна”.

Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

После того как в 2001 году талибов отстранили от власти, Афганистан достиг прогресса в повышении уровня грамотности населения, особенно среди девочек и женщин. В начальных школах число учениц увеличилось почти с нуля до 2,5 млн, а уровень грамотности среди женщин почти удвоился за десятилетие, сообщила ВВС. 

В этом году, когда “Талибан” вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортом и возглавлять министерства. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали на его месте орган, который будет исполнять функции исламской “полиции нравов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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