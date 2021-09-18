Явка ко второму дню выборов превысила 30%

Общая явка на выборах в Государственную думу к 20.00 мск субботы превысила 31%, сообщили в Центризбиркоме.

«Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 20:00 по Москве составила 31,51%, – цитирует сообщение ЦИК РИА «Новости».

Там пояснили, что в этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.