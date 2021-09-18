 

Явка ко второму дню выборов превысила 30%

18.09.2021, 21:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОбщая явка на выборах в Государственную думу к 20.00 мск субботы превысила 31%, сообщили в Центризбиркоме.

«Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 20:00 по Москве составила 31,51%, – цитирует сообщение ЦИК РИА «Новости».

Там пояснили, что в этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.12 / Le Monde – «заботится о городском бюджете» — в Парижском совете появился альтруист, отказавшийся от жалования

24.07 / Цена золота впервые за девять лет превысила 1900 долларов

10.08 / Пожар вспыхнул в подмосковном Ильинском-Усово из-за прорыва газопровода

22.06 / Кабмин Украины не планирует национализацию “Мотор Січі”, но контрольный пакет акций может быть у государства– Уруский

11.03 / N-TV – «создан с умом» — глава комиссии по вакцинации ФРГ высоко оценил «Спутник V»

17.07 / В Офисе президента заявили, что Украина и Польша имеют единую позицию по “Северному потоку – 2”

11.08 / В Сенате США пригрозили восстановлением санкций против Белоруссии

30.06 / Главу избиркома в Киеве будут судить за фальсификацию выборов – прокуратура

25.04 / Маас – настоящие сторонники преодоления последствий пандемии в Сербии и Косово — не РФ или Китай, а страны ЕС

15.09 / Трамп опроверг намерение устроить войну с Китаем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика