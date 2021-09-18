Канатоходец прошел 670 метров между Эйфелевой башней и театром Шайо

Канатоходец Натан Полин прошел 670 метров по канату между Эйфелевой башней и Национальным театром танцев Шайо.

Полин устроил представление в рамках дней культурного наследия Франции, посмотреть на шоу пришли несколько десятков человек, они наблюдали за атлетом со стороны Эйфелевой башни, набережной Сены и площади Трокадеро, передает РИА «Новости».

Полин вышел с Эйфелевой башни на высоте 68 метров, прошел отрезок пути над Сеной на высоте 30 метров, а затем поднялся до 56 метров у крыши театра Шайо. Он проделал этот трюк за 30 минут. В ходе маршрута атлет менял позы и приседал, публика подбадривала его аплодисментами.

Также он был пристегнут страховочным тросом.

В 2017 году Натан Полин установил мировой рекорд, он прошел по канату один километр.