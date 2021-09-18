Франция признала кризис в отношениях с США

Сделка в рамках партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США), из-за которой Франция лишилась контракта на подлодки, продемонстрировала двуличие членов этого альянса, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам министра, «в этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь». Ле Дриан подчеркнул, что «в отношениях с союзником так себя не ведут», «не прячутся и уважают друг друга», передает ТАСС со ссылкой на France 2.

Он указал, что «впервые в истории» Франция отзывает из США посла для консультаций, это свидетельствует о «силе кризиса между двумя странами, а также с Австралией». Ле Дриан опроверг сообщения о том, что США обсуждали с Францией планы по AUKUS и подлодкам до заявления Австралии о разрыве контракта, передает РИА «Новости».

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.