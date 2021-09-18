 

Общественный штаб практически не зафиксировал жалоб на онлайн-голосование

18.09.2021, 21:44, Разное
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Москвичи со вчерашнего дня, 17 сентября, начали выбирать депутатов Государственной Думы РФ. В столице действует уникальная система дистанционного электронного голосования. За онлайн-выборами ведется строгий контроль, однако нарушений практически не зафиксировано.

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов рассказал о ходе голосования. По словам журналиста, жалоб на ДЭГ практически нет.

“У нас практически нет жалоб на электронное голосование”, – цитирует Венедиктова АГН “Москва”.

Он также уточнил, что в ходе наблюдения произошел один инцидент. По словам журналиста, гражданин, записанный на дистанционное голосование, пришел на избирательный участок и проголосовал традиционным способом. Венедиктов подчеркнул, что двойного голосования при этом не произошло.

“Она оставила расписку, что не будет голосовать в электронном [виде], потому что мы не можем ее изъять из реестра, блокчейн не позволяет. Она оставила расписку, получила бюллетень, проголосовала бумажно, электронно не проголосовала Во всяком случае, она проголосовала один раз. Это не двойное голосование”.

Напомним, что выборы депутатов проходят с 17 по 19 сентября. Среди участников ДЭГ разыгрываются квартиры, машины и сертификаты номиналом до ста тысяч рублей. В рамках акции “Миллион призов” их можно потратить у партнеров программы. Всего будет определено 250 тысяч победителей среди участников онлайн-голосования.



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