Мнение: Письмо: “Повесть про похороненные ресурсы”

В этом письме автор жалуется на депрессию и отсутствие мотивации к жизни.

Она перечисляет свои ошибки в отношениях и в жизни, посыпает голову пеплом, раскаивается.

Ей кажется, наверное, что она поправила локус контроля и сняла корону, а энергии почему-то нет.

Но в истории ее очень много зеленого винограда.

А если вы хотите избавиться от депрессии, вы в первую очередь должны убрать ЗВ.

Пока у вас плантации ЗВ, никак вы не избавитесь от короны и внешнего локуса, и мотивации у вас не будет.

Если вы оплетаете свой прошлый опыт зеленым виноградом, вам не будет хотеться ничего. Вы внушили себе, что вы сами от всего отказались, вы сами отбросили все предложения, все шансы, вы сами все сознательно испортили и погубили.

Пока вы не перестанете вот так вот “брать на себя ответственность”, убеждая себя в том, что все могли бы, но не захотели, имели ресурсы, но похоронили, вы так и останетесь сидеть в своей зелени и яме, страдая от депрессии.

Кто-то понимает связь того и другого? Хорошо понимаете, друзья? Опишете подробно?

И письмо самостоятельно разбирайте. Опишите, чем отличается зелень автора от нормальной ответственности и внутреннего локуса контроля.

izjamy

Здравствуйте.

Это повесть про похороненные ресурсы.

Я начинала писать это письмо много раз. Всегда про отношения с одним и тем же человеком. Ни разу не отправила, потому что на бумаге оказывалась типичная рапанская история, и казалось, что я сама вижу ответы. Сегодня я понимаю, что проблемы в отношениях не причина моего падения, а следствие. Я нашла себя на дне ямы, и не знаю где найти силы, чтобы хотя бы перестать падать глубже.

Ребенком я легко училась, но не испытывала к этому особого интереса. Занималась графоманией, и не стремилась ни к чему, кроме компании. Но крепкой дружбы ни с кем не сложилось. Класса с пятого социум вокруг стал жёстче. Стало заметнее, что я изгой.

Сначала я решила, что популярной не стала только потому, что мне не интересна массовка. Нет же ничего проще, чем обернуться в яркий фантик и собрать тех, кому больше ничего не интересно. Ага.

Идти на подъем самой – тяжело. Легче пренебречь конкуренцией. Будто бы мой уникальный набор черт обязательно станет где-то незаменим, не потому что хорош. А потому что он именно вот такой. Парень найдется, которому никто больше не будет нужен. Друзья. Работа, где нужен не образованный и квалифицированный, а вот именно такой как я работник. Место мое найдется. Признавать, что место искаться само не будет я отказывалась.

С симпатизирующими мне мальчиками я была груба. Я понимала, что это не серьезная увлеченность мной. Ну а мамкино сокровище хотело быть очень значимой. Сразу. Я бесилась от того, что такого не происходит, и раздражалась. В тот период я считала себя очень душевной, эмпатом. Только в блоге я осознала, что меня абсолютно никто не интересовал по настоящему. Ни друзья-подруги, ни парни. Я имитировала фокус на них, но по настоящему он всегда был на мне, и во мне всегда была нужда. Я ее не рефлексировала.

Мне казалось, что я много отдаю окружающим. Я делилась всегда и всем что у меня было, и не важно что особо делиться мне было нечем. Я всегда была готова выручить, выслушать, поддержать. Но, если честно, во мне почти никогда не было ни участия, ни сопереживания. Я просто хотела быть нужной.

Меня баловали дома. Ограждали от бытовухи настолько, что даже в 16 не было мысли о том, что мама и бабушка могут нуждаться в стабильной помощи по дому. Заниматься с младшей сестрой я тоже не считала нужным. Мне стыдно, но я почти не помню как она росла.

Здоровье – да кому оно нужно? я же такой обезбашенный элемент, которому все ни по чём. Рваные кросы полные снега зимой, просто потому что сапоги отдали родственники которых я не люблю, а ничего другого нет. Сигареты. Показная стойкость и куртка на лавочке в минусовые температуры. Сегодня я уже и хотела бы бороться с хроническим кашлем, заняться зубами, но работа и экономика тоже на дне.

Считать деньги это для зануд, я живу легко. Ага. Сегодня потратила все, завтра на мели и ни о чем не жалею. В юности я умела довольствоваться малым. Легко считать себя неприхотливой, когда живёшь с любящими тебя людьми.

Карьера = рабство. А я за свободу, решил тупой подросток. Мне не хотелось играть по чужим правилам. Я вообще отрицала правила и нормы. И вместо того, чтобы к чему-то стремиться, после девятого класса я ушла в диспетчерскую. Под маминым крылом любая неквалифицированная работа – норм. Денег мало, но я ж не раб системы. Мне хватает. Осознать, что хватает мне не моих денег, а маминых вложений я не могла тогда.

Социум упрямо жил по своим законам, и мне в нем не находилось места. Не, я слышала в свой адрес много хорошего. Возможно, потому что под соусом самоиронии подавала нытье и щипцевала. Я самоизолировалась. Возможно, это тоже щипцы, ведь короне в шкатулку нужны были доказательства, что я не никто в своем кругу. Мне звонили, но сокровище решило, что не достаточно настойчиво, и гневно отвергло старый круг общения. Нет, ну общалась я корректно, придумывала отговорки. Но для себя решила, что они мне такие не нужны и сама на контакт не шла. Я ж для них последнюю рубаху и с пуза волоса, а они эти самые волоса как и меня в целом не ценят. Скоро, звонить мне перестали совсем, а я ушла в интернет.

Пустой трёп – моя стихия, это я умею и люблю. Чаты без тематики полны таких же пустозвонов, поэтому весёлый круг общения я сформировала очень быстро. Мы казались дружными, и все ребята внезапно такие оригинальные. Глубокие. Под короной я себя увидела коммуникабельной и лёгкой. У меня ж вон, в каждой области страны друзья.

Кто-то из этих друзей на конструкторе сделал свой вап сайт, и все начали делать свои. Ну и я сделала. Для этого не нужно было каких-то знаний и средств. Просто регистрируешься и нажимаешь ссылки. Но мы гордо именовали себя вапмастерами. Разработчик, программист? Не, не слышала. Но очень хотелось, чтобы мой сайт был оригинальным. И я полезла разбираться глубже. Так пришло зелёное понимание что такое верстка. Среди своих в этой сфере я стала самой разбирающийся. Реальные знакомые в принципе не интересовались, поэтому во мне формировалось ощущение элитарности какой-то. Типа я делаю штуки, о которых они и не подозревают. А я не училась, сама все сама.

Когда я познакомилась с программистом, то в ответ на его рассказы о хобби без малейших сомнений заявила что тоже. Показала свою поделку, и он даже похвалил. Ну как… Сказал что из сделанных на этом конструкторе сайтов – мой самый красивый. Я оглядываюсь назад, и не понимаю как он мне тогда в лицо не ржал, я теперь то знаю его отношение к таким позерам.

Мне было что показать, а он только рассказывал. Я чувствовала себя круче, ведь у меня есть сайт, ага. Тупая малолетка даже на миллионную долю не осознавала насколько глубже все, чем то что видела я. А он хорошо знал.

Думаю, я просто подвернулась в период, когда была уместна. У него было много проблем. А я и мой внутренний “яжпсихолог” любили играть в помощь и поддержку. Я сама не заметила, как прилипла. Я надеюсь, что фокус с ним все таки отлипал от моей драгоценной персоны к его. Он – самый яркий человек которого я знаю, и знала на тот момент и он правда был мне интересен.

Мы общались сутками. Его подкалывали друзья за постоянный телефон у уха. В какой-то момент он признался в любви. Я не рефлексировала его огромную СЗ для меня. И в моей поломанной системе координат его ОЗ не казалась выше. Тогда я в принципе не задумывалась про ОЗ окружающих, мне удобней было считать всех равными. Я изобразила “арию мертвого жука”, типа я плохая, ты не потянешь. Хотя, в отличие от истинной арии я очень хотела чтобы тянул. А он таки тянул.

После этого мы общались ещё полгода. Я намеренно его бесила и вела себя как ТП. Корона собирала кровушку. А он, он был практически непробиваем. Он красиво флиртовал. Тонко. Обсуждали, что он приедет ко мне(сутки поездом). Но он не ехал. И в какой-то момент я поехала к нему. Ну по-дружески. И в принципе это подавалось как “он взял меня на слабо”.

У него я продолжала вести себя как ТП. Но подчёркнуто, с кривлякой. Он свысока посмеивался и выворачивал все в свою пользу. Как-то очень быстро он другом быть перестал, я даже не заметила как и когда в мозгах что-то щелкнуло. Мы с первого дня целовались, было и большее. Назад через неделю он уехал со мной, но… Я звала его с собой от его проблем. Все ещё не признавала что хочу с ним отношений. Считала, что развлекаюсь.

Мы стали жить у моей семьи. Он стал совсем другим со мной, а я не понимала куда делся тот терпимый и мягкий мальчик. На самом деле, он просто открыл во мне эгоистичную и ленивую инфантилку, которая не была такой мерзкой на расстоянии. И, естественно, отношение поменялось. Мне хотелось романтики и драйва, и казалось что в 18 это норм. Он старше на пять лет и локус у него внутренний. Он никак не мог смириться, что свалился на шею к моим родным. Я была слишком тупой чтобы посчитать, что моя минимальная зп не покрывает даже моих нужд, не то что ещё и его. В моем понимании, он вовсе не к ним на шею свалился. Ну я в целом про практичные стороны не думала, это ж пришлось бы ​тогда осознать что под раздутым эго прячется никто.

В общем он работал, помогал с ремонтами-обустройствами, и качал свои опоры. А я старательно страдала, тянула внимание скалками и щипцами, тренировала кислые щи. Мы много ругались, он ломал корону. Жёстко, грубо, прямо тыкал меня носом в правду. Я сопротивлялась, и упрямо не понимала за что он меня унижает. Как щитом прикрывалась “не нравлюсь – давай разойдемся”. Но мы не разошлись. До сих пор не понимаю, СЗ успела подрасти, или он был слишком порядочным, и не мог бросить ту, кто ему помогла.

В 19 я забеременела. В материнство не хотелось никогда, не видела себя матерью, даже в куклы в детстве не играла. Считала что уберегусь, а если нет, легко сделаю аборт. Но по факту, я это слово не могла даже вслух произнести. Было страшно, что он отцом становиться не захочет. Что уйдет – не было страшно, я все ещё оставалась инфантильной дурой, у которой “как-то будет”. И к тому времени я ещё не рефлексировала как он мне нужен. Материальное не волновало. Я боялась, что он будет настаивать на аборте. Поэтому я его поставила перед фактом, что я буду рожать. И что от него мне ничего не надо. Ни предложения, ни помощи, ни его как отца, если ему оно не надо. Искренне не хотела предложения к животу. Хотелось “по-любви”, но и это было увито густыми лозами, я обесценивала брак и все сопутствующее. Меня ни до, ни после он не звал.

В год ребенка мы начали жить сами. В его городе. Я с нуля училась готовить, впервые на мне была уборка. И ребенок, в тот период был трудом и переживаниями. Мне казалось, что я так много делаю, и все это для Него. Что то, что я учусь это подвиг, а не позор не уметь до сих пор. Под короной я считала, что тоже могла бы на нас на всех зарабатывать, а не похоронить себя в бытовухе. Мне казалось, что он мог бы и больше помогать по дому. Хотя он всегда помогал с сыном, и как отец он нереально крут. Заботливый, внимательный и любящий. Деятельный. В общем, ничего странного, что мне прилетало.

За 4 года мы успели разойтись и сойтись раз 5. Иногда я обижалась, иногда он выгонял. Я забирала сына и уезжала. Как его женщина я могла и штурманить, и скалки с щипцами, и с указкой приставать. Самое страшное, что ощущая как он плюсует, я искала утешение у кровопийцы. Я могла говорить мерзкие вещи, уходить в ночь ничего не объясняя, прекращать делать по дому все, что не касалось ребенка. Типа “нет-нет, это тебе нужнее, не мне”. После расхода я переставала контактировать совсем, только инфа по ребенку, и то без просьб каких-то. Его раздражение проходило, и он возвращал меня.

Примерно в этот период я нашла ваш блог. Я ныла в сети в анонимках, мне кидали статьи про абьюзеров. Но я понимала, что под описание “нарцисса” можно практически любого человека подставить. Так или иначе симптомы из статей я видела у большинства окружающих.

Было очень сложно уложить, что моя самооценка не занижена, как я ощущала, а завышена. Что самолюбия во мне больше, чем самоуважения. Я оглядывалась назад с жутким стыдом. В этом состоянии он застал меня с очередным предложением вернуться. И я вернулась.

Корону шатало. Я то старалась, то ругала себя тряпкой. Сын подрос, или я, не знаю. Но мне с ним стало интересно, и я с удовольствием уже с ним возилась. Старалась помогать сестре, семье. Но давно заброшенные ресурсы приносили очень мало энергии. Я все ещё оставалась ленивым увальнем. Наши отношения стали лучше, но мы все равно разошлись. И в этот раз ребенок остался с ним. Я собрала его с собой, но он здраво возразил, что в моем селе и с моими обстоятельствами я смогу дать ребенку меньше чем он. И я вынуждена была согласиться.

Потом был ещё период вместе, хоть оба это называли “мы просто друзья”. Он научил меня программировать, я около года проработала в американской компании. Но ни деньги, ни его забота не смогли меня сдвинуть с пятой точки. Мы разошлись когда сыну было уже 9 в последний раз, потому что я плохая хозяйка и абсолютно не слежу за собой.

Я впервые стала жить одна. Сняла квартиру рядом со школой сына. Появился свой круг общения. Я очень старалась встать на ноги. Но прокачки не произошло, я тонула. Я так и не поняла почему работа которой я себя спасала в начале вдруг перестала приносить энергию. С каждым днём становилось все сложнее заставить себя что-то делать.

Мне было наплевать на порядок в квартире. Мне было лень себе готовить. И вместо визита к зубному удвоилось количество сигарет в сутках. Раньше я говорила себе, что просто устаю на работе, но оказалось нет. Даже когда я перестала вкладываться в работу, ничего не изменилось. Деньги уходили на развлечения, подарки ребенку, и глупые выходки вроде “всем шампанского”. Я не трогала имидж, боясь выглядеть смешной и глупой.

А потом я потеряла и работу. А вместе с ней возможность помогать своим, радовать ребенка, жить в их городе. Я свалилась обратно на шею к семье. И вот вроде бы стыдно. Вроде бы на месте руки и ноги. Но заставить себя хоть что-то – не выходит. Пол жизни за спиной, мне почти 30. А у меня вместо ресурсов ямы. Позорно мямлить “нет энергии у меня”, но я не знаю как объяснить это состояние точнее. Любая деятельность, даже если это развлечения – будто рывок. Дернула себя, лечу – свищу, шлёпнулась. Никакой инерции. Королева в агонии, король лежит пластом. Даже для тех шагов, что описывается в инструкции по выходу из ямы не хватает воли. Неужели отсюда только в алкоголизм?