Мнение: Два дня

В российских «выборах» мне лично интересен только один показатель — явка. Понятно, что официальные данные по явке при наличии вбросов, голосовании покойников и прочих чуровских (теперь, наверное, их с полным правом можно называть «памфиловских») чудесах имеют достоверность примерно такую же, как и данные по коронавирусу. «Ручное управление» – устоявшийся метод администрирования любой задачи. Но даже официальная статистика не в силах скрывать, что отчуждение народа от власти достигает весьма высоких уровней. Люди предпочитают голосовать ногами, а не бюллетенями. Что в целом очень даже разумно: если нет рационального решения, нужно выбирать наиболее этическое. А этика здесь одна: с мошенниками нельзя садиться за один стол. Сел — проиграл.

Конечно, адепты разных «умных» голосований крайне возмущены «пассивностью» населения, но здесь нет ничего необычного — если мне неинтересна передача в телевизоре, я ее не смотрю. А если учесть, что в телевизоре нет вообще интересных передач, то я последний раз использовал телевизор (да и то в качестве осветительного прибора) уже лет так с пять-семь назад. Ровно та же история и с любыми другими мероприятиями. Если они вас никак не интересуют, вы их игнорируете. И это нормально.

Призывы: «если вы не придете, то ваш голос используют…» – это призывы ни о чем. При том уровне фальсификаций, который демонстрируют все без исключения кампании голосования в счет не идут не отдельные голоса, а миллионы голосов. В рамках системы, генерирующей «аномальное» распределение голосов все стратегии теряют рациональный смысл. Только в случае сбоя, да и то локального, возможны какие-то «нештатные» результаты, хоть как-то приближающиеся к нормальному распределению. Но это рандомная история, рассчитывать на нее нет ни малейшего смысла.

Но самое главное — вся эта возня в песочнице не отвечает на ключевой вопрос — в рамках фашистской авторитарной и террористической модели управления все без исключения органы власти жестко встроены в единую систему, обслуживающую интересы узкой группы «бенефициаров». Любые сбои в этой системе носят исключительно структурный характер. Губернатор Фургал — полностью системный человек, но который пришел на свой пост несистемным путем — был признан угрозой и зачищен. Система нетрансформируема, это ее ключевой параметр. Она может измениться только в одном случае — полного демонтажа.

И в этом смысле выборы в Думу, выборы президента, голосование по конституции и любые иные никак не решают эту задачу — они в принципе не про демонтаж системы. Демонтаж — это совсем другое, и у него есть свои собственные инструменты. Другие.

Необязательно всё это понимать на уровне сознания. Народ отдает себе в этом отчет на подсознательном уровне, отсюда и равнодушие, оформленное в бойкот «выборов». То, что цифры пришедших совершенно не отражают реальное положение вещей, нет смысла обосновывать. Предприятия и учреждения, в принудительном порядке отправляющие своих сотрудников на участки, руководствуются той же логикой, что и при отправке тех же самых людей под укол аналогов не имеющих вакцин. К хорошему не принуждают. Хороший товар продает себя сам. А вот принуждать можно только к чему-то сомнительному и плохому. К российским выборам или к российским вакцинам.

Я не готов обвинять российский народ в «аполитичности» или «пассивности». Люди все разные, кто-то ведет себя разумно, кто-то — не очень. Но когда начинает работать закон больших чисел, то в целом поведение больших масс людей носит очень даже разумный, логичный и рациональный характер. Возмущаться этим могут те, кто (как это обычно бывает) совершенно не знают ту страну, в которой они живут. Народ в России очень даже вменяемый, рассудительный и неглупый. И кому он не нравится — тот должен поискать себе какой-то другой народ.

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