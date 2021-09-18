Ксюндель + Гриша = Бедная баба – Личное мнение

Ксения Бородина, сложив в чемодан кружевные трусики, снова попёрлась в Ереван.



Фото: Соцсети

Поговорим о женском достоинстве и об этикете выхода из отношений? Тем более, что эти понятия связаны напрямую.

Развод Ксюнделя и Омарова состоялся всего-то в прошлом месяце.

Однако Бородина уже была замечена в жарких объятиях некого армянина Гриши. Причём, замечена неоднократно.

Вот и в этот раз в Ереване корявый Ксюндель отирается в танце о пах жгучего бородача.

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Повалялась с сигаретой на полу у инстамарафонщицы Блиновской и свалила в Ереван тереться о Гришу.



Фото: Соцсети

Что движет Бородиной? Страх быть в глазах общества женщиной, которую никто не трахает или хотя бы не пытается затащить в постель?

Ну, а что ещё может толкать женщину, едва вышедшую из отношений, в объятия Гриши?

После Терёхина в жизни Бородиной скоропалительно случился Курбанчик, за которого она не менее скоропалительно выскочила замуж. После Курбанчика тут же нарисовался жгучий Гриша с широким тазом.



Фото: Соцсети

Выглядит это жалко.

Бросаться от одного мужика к другому, не делая общественно приемлемой паузы между отношениями, — это поведение женщины, которая себя не ценит.

Женщины из хороших семей так не поступают. Есть такое понятие как этикет. В том числе, этикет отношений. Неотёсанный Ксюндель этот этикет постоянно нарушает.

Все заявления Бородиной о её самодостаточности и достоинстве — это пустой звук. Не вижу я там достоинства. Одни понты на публику.

Уважающая себя женщина не летает к мужику сама. Уважающая себя женщина не прыгает из отношения в отношения.

Так выглядит правда.

Быдлу такая правда не нравится, но на то оно и быдло, чтобы не понимать и не принимать нормы приличного общества.

А Ксюндель в очередной раз будет обманут. Её любовная любовь в лучших традициях турецкого мыла закончится тем, что её — без мыла… Продолжение вы знаете.

Бедная, короче, баба: ничему-то её жизнь не учит.

Как вам поведение Бородиной? Считаете его допустимым для себя? Почему?

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