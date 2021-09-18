 

Мнение: Главное отличие человека от обезьяны – это занудство

18.09.2021, 21:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для тех, кто просил больше выкладывать Дробышевского.
О достижениях современной антропологии и не только.
Как обычно, с юмором.

Тайм-коды:

0:47 Главные прорывы XXI века в антропологии
3:06 Как мы спустились с деревьев на землю
4:46 Почему “ранние Хомо” не оставили следов
6:20 Сожрали ли наши предки неандертальцев
9:34 Хомо георгикус: Софико в поисках предков
12:17 О наших пращурах-белочках
14:48 До какого размера вырастут люди будущего
16:07 Где заканчивается обезьяна и начинается человек
19:06 Зачем возникло прямохождение
21:40 Как эмпатия сделала нас людьми
23:25 Тупеет ли сейчас человечество
26:44 “Палеодиета – это полная чушь”
28:54 Зачем мы потеряли шерсть
30:24 Кто, если не обезьяны? Еноты!
33:05 Когда начнётся новый ледниковый период
34:41 Почему киты переселились с суши в воду
36:28 Как пройти зеркальный тест
39:25 Палеохалтура или война на кафедрах биофака
41:42 Блиц: шесть глупых вопросов про эволюцию

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / Мнение: Откуда берется снег

27.01 / Володин призвал хранить память о жертвах Холокоста

19.04 / Директор Федерального бюро тюрем США выразил сожаление, что не сможет посетить СИЗО «Лефортово» из-за российских санкций

20.09 / Американский генерал курирующий войска США в Афганистане: Разведка до сих пор не установила, платила ли Россия «вознаграждение» талибам за убийство американских военных

04.08 / Геополитика сдетонировала

11.03 / Коронавирус в России: за сутки выявили 9,2 тысячи новых случаев

26.09 / Китайцам веры нет

09.06 / Мнение: О закручивании гаек

25.06 / Белорусский политолог Усов: Отсутствие санкций создает “тепличные” условия для авторитаризма

21.11 / Ученые заявили, что секс уменьшает вероятность смерти от рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика