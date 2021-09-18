Мнение: Главное отличие человека от обезьяны – это занудство

Для тех, кто просил больше выкладывать Дробышевского.

О достижениях современной антропологии и не только.

Как обычно, с юмором.

Тайм-коды:

0:47 Главные прорывы XXI века в антропологии

3:06 Как мы спустились с деревьев на землю

4:46 Почему “ранние Хомо” не оставили следов

6:20 Сожрали ли наши предки неандертальцев

9:34 Хомо георгикус: Софико в поисках предков

12:17 О наших пращурах-белочках

14:48 До какого размера вырастут люди будущего

16:07 Где заканчивается обезьяна и начинается человек

19:06 Зачем возникло прямохождение

21:40 Как эмпатия сделала нас людьми

23:25 Тупеет ли сейчас человечество

26:44 “Палеодиета – это полная чушь”

28:54 Зачем мы потеряли шерсть

30:24 Кто, если не обезьяны? Еноты!

33:05 Когда начнётся новый ледниковый период

34:41 Почему киты переселились с суши в воду

36:28 Как пройти зеркальный тест

39:25 Палеохалтура или война на кафедрах биофака

41:42 Блиц: шесть глупых вопросов про эволюцию

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