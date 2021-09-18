Мнение: Главное отличие человека от обезьяны – это занудство
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Для тех, кто просил больше выкладывать Дробышевского.
О достижениях современной антропологии и не только.
Как обычно, с юмором.
Тайм-коды:
0:47 Главные прорывы XXI века в антропологии
3:06 Как мы спустились с деревьев на землю
4:46 Почему “ранние Хомо” не оставили следов
6:20 Сожрали ли наши предки неандертальцев
9:34 Хомо георгикус: Софико в поисках предков
12:17 О наших пращурах-белочках
14:48 До какого размера вырастут люди будущего
16:07 Где заканчивается обезьяна и начинается человек
19:06 Зачем возникло прямохождение
21:40 Как эмпатия сделала нас людьми
23:25 Тупеет ли сейчас человечество
26:44 “Палеодиета – это полная чушь”
28:54 Зачем мы потеряли шерсть
30:24 Кто, если не обезьяны? Еноты!
33:05 Когда начнётся новый ледниковый период
34:41 Почему киты переселились с суши в воду
36:28 Как пройти зеркальный тест
39:25 Палеохалтура или война на кафедрах биофака
41:42 Блиц: шесть глупых вопросов про эволюцию
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Источник: Colonel Cassad
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