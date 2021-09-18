Твигги отмечает 72-летие: любовь к морщинкам, и другие секреты красоты звезды

Завтра 72 года исполняется супермодели Твигги. Это тот удивительный случай, когда женщина с годами становится только краше: она буквально расцветает на глазах. Вот так и Твигги из угловатого подростка прекратилась в роскошную эффектную блондинку. Всем поклонникам модель рассказывает свои секреты красоты.

Принятие себя

Ключ к здоровой самооценке — это принятия себя, своей внешности с возрастом. Твигги не скрывает: конечно, приятно, когда кто-то говорит, что вы выглядите моложе своих лет. Погони за молодостью не должно быть. Каждая морщинка — это словно отражение жизненной истории.

«Я люблю свои морщинки. Я научилась с ними жить. Мимические морщинки чудесно добавляют характера и глубины женскому лицу», – говорит Твигги.

Она не поддерживает женщин, которые обращаются за помощью к пластическим хирургам: «Нет ничего хуже, чем пустое, чрезмерно нагруженное ботоксом лицо. Некоторые молодые девушки выглядят совершенно ужасно, а некоторые пожилые женщины выглядят просто шикарно!»

Бюджетная косметика

Твигги признается, что у нее самая сухая кожа в мире. Поэтому она всегда пользуется жирным кремом. Модель отмечает, что и бюджетная продукция может быть очень качественной, поэтому при выборе средства она не смотрит на бренд. Ее интересует в первую очередь состав.

Твигги вспоминает, что впервые познакомилась с косметикой в возрасте семи лет. Тогда она увидела у мамы на туалетном столике крем и заинтересовалась, что это такое. С того момента она узнала о том, что взрослым нужно ухаживать за собой.

Сейчас модель пользуется жирным кремом для лица и увлажняющим лосьоном для тела. Она также делает пилинг кожи тела, чтобы удалять ороговевшие частички эпидермиса.

Макияж и аромат

Твигги тяготеет к классике — ей больше нравятся духи «Шанель №5». Она также долгое время не изменяет любимым румянам от известного французского бренда. Что касается макияжа, то здесь Твигги старается не перебарщивать с тональным кремом. Она считает, что мейк-ап должен быть таким, чтобы он скрывал недостатки, и одновременно был совершенно незаметным.

Перед сном модель обязательно смывает косметику. Очищение кожи необходимо для того, чтобы поры дышали, а не забивались грязью. Это гарантирует предотвращение преждевременного старения.

Спорт

Твигги избегает серьезных физических нагрузок. На это у знаменитости есть свои веские причины. В свое время у нее были проблемы с опорно-двигательным аппаратом. У модели сильно болела спина, поэтому занятия спортом были невозможны. Сейчас Твигги занимается исключительно пилатесом. Такие умеренные нагрузки позволяют ей поддерживать себя в отменной физической форме.

Что касается йоги, то модель пыталась ее практиковать, но у нее не получилось. По какой-то причине занятие пришлось не по душе.

Еда и питье

Модель строго соблюдает питьевой режим. Она знает, что недостаточное количество жидкости в организме приводит к появлению морщин.

Из любимых напитков Твигги выделяет розовое вино. Она не может отказать себе в бокале спиртного, когда позволяет обстановка. Модель признается, что не придерживается конкретной диеты, но осторожно относится к выбору еды. В плане питания Твигги предпочитает умеренность и всячески избегает переедания.

Наведение красоты

Каждые две недели модель делает маникюр и педикюр. Она предпочитает покрытие гель-лаком. Волосы Твигги осветляет раз в три месяца, но не самостоятельно, а у опытного колориста. Для знаменитости важно, чтобы после процедуры волосы остались здоровыми, красивыми и шелковистыми.

Удивительно, что модель пользуется услугами того колориста, которого начала посещать еще с шестнадцатилетнего возраста, в начале своей модельной карьеры.