 

Нардепы уточнили критерии внесения бизнесмена в реестр олигархов – Вениславский

18.09.2021, 21:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, депутаты уточнили критерии внесения олигархов в реестр и сделали невозможным избежать попадания в реестр лиц, которые значительно влияют на экономическую и политическую жизнь страны.

“Мы уточнили очень много определений. Дополнили перечень должностных лиц, которые не были учтены в первой редакции. Уточнили последствия внесения лица в реестр олигархов. Теперь туда должна подаваться информация о предприятиях, конечным бенефициарным владельцем которых является это лицо”, – сказал он.

Парламентский комитет уточнил положения о запрете финансирования олигархами политической деятельности, митингов, политических партий, запрете взносов в избирательные фонды политических партий и кандидатов, кроме собственных, добавил представитель Зеленского.

Нардепы “существенно улучшили” законопроект, он станет эффективным инструментом в борьбе с влиянием олигархов на политическую жизнь страны, считает он.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля этого года. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции Давид Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.04 / Япония желает стать первым чистильщиком земной орбиты

07.08 / Волочкова опубликовала откровенные фото с отдыха в Греции

20.09 / Унижал честь и достоинство евреев. Полицейские сообщили о задержании в Умани пропагандиста расовой ненависти

15.03 / В Нацполиции Украины рассказали об увеличении штрафов для велосипедистов и пешеходов

10.01 / В Японии создали 3D-маски с реальными лицами людей

24.04 / Володин призвал Запад «вести себя прилично»

16.01 / Полиция Капитолия задержала вооруженного мужчину

03.09 / Опрос ФОМ показал, что патриотами себя считают более 80% россиян

01.07 / Представители оппозиции признали состоявшимся голосование по Конституции

22.01 / Пожар в пансионате в Харькове. Полиция задержала трех человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика