 

КСУ признал неконституционной норму законодательства о невозможности пересмотра пожизненного приговора

18.09.2021, 21:14, Новости дня
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“Признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) ч. 1 ст. 81, ч. 1 ст. 82 Уголовного кодекса Украины в том, что они делают невозможным их применение к лицам, осужденным к отбыванию наказания в виде пожизненного лишения свободы”, – говорится в итоговом документе.

КСУ также решил “обязать Верховную Раду Украины безотлагательно привести нормативное регулирование, установленное статьями 81, 82 Уголовного кодекса Украины, в соответствие с Конституцией Украины и этим решением”.

В Конституционном Суде Украины 17 сентября отмечали, что его решение основано на документах международного права, в том числе Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Уставе ООН 1945 года, Всемирной декларации прав человека 1948 года и международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года, а также практике Европейского суда по правам человека и суда Справедливости Евросоюза.

“Человек является сокровищем природы, откуда и происходят присущие человеку по рождению права и свободы, то есть природные. Человеческое достоинство как источник всех прав и свобод человека и их основа является одной из основных ценностей украинского конституционного строя”, – подчеркнули в ведомстве.

Контекст:

3 сентября омбудсмен Людмила Денисова сообщала в Facebook, что в Украине в местах лишения свободы содержится 1536 человек, приговоренных к пожизненному заключению, что является наибольшим числом в Европе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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