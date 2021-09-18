 

Депутатов, избранных по рекомендации “Умного голосования”, лишат неприкосновенности

18.09.2021, 21:11, Разное
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Несмотря на меры, принятые властями, некоторые кандидаты, поддержанные инициативой одного малоизвестного блогера*, могут добиться успеха на стартовавших сегодня в России выборах, и поводов лишить его мандата не найдётся, признала сегодня глава ЦИК Элла Памфилова. Однако по крайней мере Государственная дума на своём первом пленарном заседании может лишить депутатов-экстремистов депутатской неприкосновенности.

Комментируя высказывание чиновницы, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал: “Это здравая мысль, и я думаю, что мы так и сделаем. Раз уж всеми правдами и неправдами враги и пролезли в парламент, пользуясь поддержкой и науськиванием зарубежных сил, то что уж делать – сиди в Думе. Но тогда уж закрой свой рот против Путина, никогда не открывай свой рот против Путина и сиди тихо. А наши органы проследят. Таким образом мы минимизируем ущерб, наносимый враждебными России силами из-за рубежа”. 

Решение ожидается в первую сессию парламента.

* Объявлен в России иностранным агентом, ведущим экстремистскую деятельность.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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