Выборы в России. Первый день — только главное

Вбросы, голосование Путина, давление на IT и отступление Павла Дурова.

17 сентября в РФ стартовало трехдневное голосование. Вся страна (а еще жители «ДНР» и «ЛНР» с паспортами РФ) выбирает депутатов Госдумы, 39 регионов — выбирают местные собрания, а 12 субъектов — губернаторов. Это не только первые продолжительные парламентские выборы, но и первый за 30 лет электоральный процесс без наблюдателей ОБСЕ. Еще до выборов Минюст и суды сняли десятки оппозиционных кандидатов, а ЦИК отказался от общедоступного видеонаблюдения, оставив возможность просматривать камеры только аккредитованным лицам. Правда, все это не помешало зафиксировать массовые вбросы и «карусели» на участках.

Давление на IT-гигантов и блокировка от Павла Дурова

Рано утром 17 сентября, вместе с открытием избирательных участков в центральной России, пользователи заметили пропажу приложения «Навальный» из Google Play и App Store. Именно в этом приложении публиковались рекомендации по «Умному голосованию», через которое команда Навального была намерена изменить привычный ход парламентских выборов.

Согласно официальному ответу Apple, поводом для блокировки приложения стало признание в РФ ФБК экстремистской организацией. По версии Роскомнадзора и Генпрокуратуры, приложение содержит «запрещенный в РФ контент» и «позволяет вмешиваться в выборы».

Блокировка произошла на следующий день после визита на заседание комиссии по защите суверенитета в Совет федерации РФ представителей Apple (от нее ходили юристы Baker McKenzie) и Google (кто представлял эту корпорацию — неизвестно). 16 сентября замглавы международного комитета Совфеда и генерал ФСБ Владимир Джабаров пригрозил сотрудникам офисов Google и Apple уголовным преследованием. По версии NYT, реальные уголовные дела грозили вполне конкретными сотрудникам IT-гигантов, и поэтому американский бигтех ретировался перед российским парламентом.

За несколько дней до выборов IT-специалисты фиксировали атаки на сайт и телеграм-бот «Умного голосования», а также блокировку Google Docs и других сервисов, через которые команда Навального распространяла свои рекомендации. Эксперты полагают, что Роскомнадзор тренировался фильтровать трафик и наносить точечные удары по инфраструктуре, пользуясь инструментами «суверенного интернета».

Около полуночи Павел Дуров объявил, что мессенджер Telegram ограничит работу ботов, связанных с предвыборной агитацией. С 00:30 мск 18 сентября бот «Умного голосования» перестал работать.

«Так как предвыборная кампания в РФ подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые «дни тишины» — закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов, — сказал Дуров. — Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее».

«В ходе этого предвыборного цикла Telegram удалось по максимуму защитить свободу слова в России, однако будущее туманно», — отдельно отметил предприниматель.

Бастрыкин и DDoS

Помимо очных выборов в семи регионах РФ проходит электронное голосование: это Москва, Севастополь, а также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. В этом году возможность проголосовать онлайн также дали жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР с паспортами РФ.

Явка на электронное голосование в Москве составила 58%, то есть более миллиона граждан. По регионам к вечеру онлайн-явка достигала 60-70%.

ЦИК и Общественная палата, как и в прошлые годы, утверждают, что весь день происходили DDoS-атаки на сервисы онлайн-голосования. В ОП отдельно отметили, что атаки шли с серверов в США, Саудовской Аравии, Китае и странах Европы. Только в Москве якобы было отражено более 100 атак.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин тут же распорядился организовать проверку «кибератак из-за рубежа».

Вброс и принуждение в Петербурге (и не только)

По официальным данным ЦИК, явка на избирательные участки в первый день по всей стране составила 16,85%. Лидерами по явке стали Чечня (27,27%), Тыва (26,3%) и Ямало-Ненецкий АО (25,49%). Наименьший энтузиазм проявили жители Хакасии (5,89%), а также Новосибирской (6,54%) и Ярославской (6,83%) областей.

Также в приграничные с Украиной районы Ростовской области для голосования на российских выборах на автобусах привезли жителей «ДНР» и «ЛНР». «Кавказский узел» сообщает, что некоторым из них паспорта РФ раздали прямо перед выборами. Наблюдателей в приграничные зоны не пускали, передавал корреспондент «Новой газеты».

С самого утра наблюдатели и журналисты фиксировали массовый привод на участки военных от Приморья до Питера и Москвы. В столице образовалась большая очередь на участок в Большом Афанасьевском переулке, к которому приписаны избиратели, зарегистрированные по адресу приемной Минобороны РФ.

Военнослужащие организованно голосуют в Петербурге. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

В разговоре с корреспондентом британской Telegraph несколько человек из очереди признались, что пришли по принуждению как сотрудники министерства. Кроме того, сегодня работники бюджетных учреждений сообщали о требованиях начальства отчитаться о голосовании в первой половине дня. Подобные сообщения от читателей пришли и в редакцию «Новой газеты». ЦИК получила 98 жалоб на принуждение к голосованию за первый день.

Движение «Голос» (внесено в реестр движений-«иноагентов) насчитало 2130 возможных нарушений по всей стране. 382 из них — в Москве, 171 — в Петербурге. В основном это нарушение прав наблюдателей (по данным «ОВД-инфо», задержаны 10 наблюдателей или членов комиссий), использование административного ресурса, а также нарушения при обращении с сейфпакетами (там бюллетени должны храниться по ходу голосования вне досягаемости потенциальных фальсификаторов), отсутствия дна у сейфов на участках или отсутствие самих сейфов.

Большое количество видео с нарушениями и вбросами публиковали журналисты и наблюдатели из Петербурга:

на участке №1991 в Павловске (Пушкинский район Петербурга) при осмотре сейфа наблюдатели от партии «Яблоко» обнаружили заполненные сейф-пакеты.

возле питерского участка №2189 полиция задержала женщину с сумкой, в которой было 145 предположительно фальшивых бюллетеней. Это оказалась член УИК №2189 с правом совещательного голоса. В УИК это объяснили тем, что бюллетени пересчитывали вне участка и забыли их там, а женщину отправили забрать бумаги.

соратница Навального Ирина Фатьянова поймала на одном из питерских участков молодого человека, вбросившего пачку бюллетеней. Он сознался во всем под запись.

на участке № 1992 наблюдателям не давали осмотреть сейф, где предположительно лежали уже заполненные бюллетени. После конфликта наблюдателей и комиссии поступило сообщение о якобы минировании здания.

суд удалил с участка №2188 члена комиссии с правом совещательного голоса Татьяну Косинову, которая сказала о «карусели» — на участок пришли молодые люди, которые утверждали, что зарегистрированы по адресу Гангутская, 1 — там расположен Музей блокады Ленинграда.

Наблюдателям от организации «Независимый общественный мониторинг» в Питере выдали инструкции с «обязательными обязанностями» по освещению выборов. Составители методички предложили сообщать о позитивных сторонах выборов — например о том, что на участок зашел кот.

Правда, сообщений о котах за целый день так и не появилось. Зато на избирательном участке в Москве полиция ловила енота.

И еще была собака! Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Проголосовал (ли) Путин

Около 15:00 по Москве кремлевский пул распространил видео, на котором премьер Михаил Мишустин голосует дистанционно. Позже, около 16:30, появилась запись с президентом Владимиром Путиным, который также поучаствовал в электронном голосовании, официально находясь на самоизоляции. Правда, если в случае с Мишустиным на запись попали почти все этапы голосования (принятие условий и проставление отметок в обоих бюллетенях), то видео с Путиным смутило пользователей соцсетей.

Президент подошел к компьютеру с уже запущенным браузером, зачем-то нажал на клавиши на буквенной клавиатуре, а далее зрители увидели уже страницу elec.moscow/ballot/success с надписью «Спасибо, ваш голос учтен!». Такую надпись, не голосуя, может увидеть любой посетитель этой страницы.

В видео с Путиным пропущен момент необходимой аутентификации через SMS. Еще 3 сентября президент публично заявлял, что мобильного телефона у него нет, а значит, он вряд ли мог получить код подтверждения на личный номер. В Кремле это несовпадение фактов попытались объяснить тем, что Путин воспользовался телефоном помощника.

Есть ли у Путина аккаунт на mos.ru или портале госуслуг — осталось невыясненым. В соцсетях обращали внимание, что по личному ИНН Владимира Путина (это открытые данные) невозможно обнаружить такую учетную запись.

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Также СМИ предположили, что видео с голосованием Путина могло быть снято еще 10 сентября. На записи видны часы президента Blancpain Leman Grande Date с календарем в нижней части циферблата. Там указано число 10. При этом 10 сентября (если верить дате на часах Путина) президент проголосовать тоже не мог — досрочное онлайн-голосование в этом году не предусмотрено.

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Журналисты «Би-би-си» обратили внимание на то, что на кадрах совещания с правительством и «Единой Россией» 14 сентября на тех же самых часах Путина указана дата «7». 13 сентября на военных учениях в Нижегородской области президент тоже был в этих часах, и календарик на них показывал 6-е число, заметил журналист «Дождя» (внесен в реестр «иноагентов») Даниил Сотников. Вероятно, календарь на хронографе Путина просто постоянно отстает на неделю.

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