Названы дополнительные выплаты пенсионерам с 1 октября

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18.09.2021, 21:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ октябре российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты, сообщила сарший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

С 1 октября некоторые пенсионеры смогут получить региональные выплаты ко Дню пожилого человека, правда, на федеральном уровне такой помощи пенсионерам не оказывают, рассказала Бодрова «Московскому комсомольцу».

Размер выплат и условия могут отличаться, это может зависеть от достижения определенного возраста, наличия инвалидности, длительности проживания в регионе и от других факторов.

«Региональные власти, в отличие от федеральных, больших источников пополнения бюджета не имеют, им сложно оперировать серьезными суммами», – отметила Бодрова. Но по ее словам, даже выплаты в размере 500-700 рублей будут не лишними для наименее защищенной группы россиян.

С 1 октября также проиндексируют размеры военных пенсий на 3,7%, повысят оклады по воинским должностям и званиям. Прибавку к ежемесячным выплатам получат около 2,6 млн россиян – служивших по контракту или по призыву; бывших сотрудников силовых ведомств, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов фельдъегерской связи.

Россиянам старше 80 лет с 1 октября будут выплачивать фиксированную сумму в двойном размере. Причем деньги они смогут получить только через месяц после дня рождения. Подавать каких-либо заявлений для выплат им не придется.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщала, что с 2022 года «сельская» надбавка к пенсии будет доступна россиянам даже после переезда в город.



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