США сообщили об испытании способной нести ядерный заряд ракеты Trident II

Соединенные Штаты провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II, сообщили в пресс-службе Военно-морских сил США.

«Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там добавили, что испытания демонстрируют готовность и возможности США в контексте стратегического сдерживания.

Trident II – единственная на данный момент ракета, способная нести ядерный боезаряд в ВМС США и Британии.

В сентябре 2019 года США провели испытательный запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с подлодки. Одна из них пролетела вблизи мексиканского Airbus, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану.