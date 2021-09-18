 

США сообщили об испытании способной нести ядерный заряд ракеты Trident II

18.09.2021, 21:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСоединенные Штаты провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II, сообщили в пресс-службе Военно-морских сил США.

«Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там добавили, что испытания демонстрируют готовность и возможности США в контексте стратегического сдерживания.

Trident II – единственная на данный момент ракета, способная нести ядерный боезаряд в ВМС США и Британии.

В сентябре 2019 года США провели испытательный запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с подлодки. Одна из них пролетела вблизи мексиканского Airbus, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану.



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