США сообщили об испытании способной нести ядерный заряд ракеты Trident II
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Соединенные Штаты провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II, сообщили в пресс-службе Военно-морских сил США.
«Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что испытания демонстрируют готовность и возможности США в контексте стратегического сдерживания.
Trident II – единственная на данный момент ракета, способная нести ядерный боезаряд в ВМС США и Британии.
В сентябре 2019 года США провели испытательный запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с подлодки. Одна из них пролетела вблизи мексиканского Airbus, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану.
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